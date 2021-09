Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Δικαστικό “μπλόκο” για κηδεία στο Βραχάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη. Η επιστολή με την οποία ζητούσε να ταφεί στα Χανιά και η διαφωνία της οικογένειας του. Στο νοσοκομείο η κόρη του.



Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, οι "εκτελεστές" της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, σε αντίθεση με το συγγενικό περιβάλλον του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που ζητούσε να ταφεί στο Βραχάτι Ευβοίας.



Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του εκλιπόντος μέχρι τη Δευτέρα οπότε και ορίστηκε η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Υπό φύλαξη σε 24ωρη βάση η σορός του

Στο μεταξύ, μετά από σχετική εντολή που δόθηκε σήμερα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του Μίκη Θεοδωράκη, που βρίσκεται από χθες σε ειδικό χώρο του Α' Νεκροταφείου, θα φυλάσσεται σε 24ωρη βάση μέχρι και την ημέρα της μεταφοράς της στη Μητρόπολη Αθηνών για το λαϊκό προσκύνημα.

Επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη

Από το 2013 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ζητήσει από τη δημοτική αρχή των Χανίων να φροντίσει ώστε, όταν θα φύγει από τη ζωή να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος με τους γονείς και τον αδελφό του. Στο επίσημο έγγραφο μάλιστα που είχε αποστείλει στον τότε Δήμαρχο Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη εξομολογούνταν πως η οικογένειά του διαφωνεί με την απόφασή του και τον καλεί να φροντίσει ώστε να πραγματοποιηθεί η τελευταία του αυτή επιθυμία.

Το περιεχόμενο επιστολής γνωστοποίησε σήμερα, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Ειδικότερα, ο κ. Σημανδηράκης επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας γνωστοποιήσουμε επιστολή, την οποία έχει λάβει ο Δήμος Χανίων με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στις 5/2/2013, η οποία απευθύνεται στον τότε Δήμαρχο, αείμνηστο Μανώλη Σκουλάκη από τον Μίκη Θεοδωράκη. Η επιστολή αυτή δημοσιοποιείται με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη, στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος και περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια την επιθυμία, που είχε σχετικά με τον τόπο τέλεσης της ταφής του. Θεωρώ θεσμική και ηθική υποχρέωση ως δήμαρχος Χανίων να τιμήσουμε την τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν ήταν άλλη από το να ταφεί εδώ στα Χανιά».

Στην επιστολή του ο Μίκης Θεοδωράκης αναφέρει.

«Αγαπητέ μου δήμαρχε σας γράφω σήμερα για ένα πολύ σοβαρό προσωπικό μου θέμα το οποίο και γνωρίζεται. Όπως σας είχα ενημερώσει και σε πρόσφατες προφορικές μας συζητήσεις, τελευταία επιθυμία μου είναι να ταφώ στο κοιμητήριο του Γαλατά Χανίων, γενέτειρας του πατέρα μου στο οποίο βρίσκονται ήδη, οι γονείς και ο αδελφός μου.

Όπως επίσης γνωρίζεται στο κοιμητήριο αυτό που έχει παραχωρηθεί από τον τότε δήμο Κυδωνίας τάφος ο οποίος έχει σύμφωνα με οδηγίες αποπερατωθεί.

Επειδή η οικογένεια μου δεν συμφωνεί με την επιθυμία μου αυτή, όμως ο νόμος αναγνωρίζει ο κάθε ένας να αποφασίζει για την τύχη του σώματος του στο πλαίσιο της νομιμότητας πάντα και το ίδιο το Σύνταγμα, κατοχυρώνει την προσωπικότητα του, έχω αναθέσει στον φίλο μου Γιώργο Αγοραστάκη και στη γραμματέα μου Ειρήνη Παρμενίδου να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό ενέργειες και θα ήθελα να ζητήσω και από εσάς όταν έλθει η ώρα να τους συνδράμετε και να κάνετε ότι μπορείτε ως αρμόδιος δήμαρχος, αφού το προαναφερόμενο κοιμητήριο, υπάγεται πλέον στον Δήμο Χανίων, ώστε η τελευταία επιθυμία μου να κατασχίσει οποιαδήποτε αντίθεση και να πραγματοποιηθεί.

Τέλος θα σας παρακαλέσω, αν την εποχή εκείνη έχετε κάποιο άλλο αξίωμα να ενημερώσετε τον τότε δήμαρχο Χανίων για την επιστολή αυτή.

Σας ευχαριστώ θερμά. Μίκης Θεοδωράκης».

Στο νοσοκομείο η κόρη του, Μαργαρίτα

Εν τω μεταξύ, εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διακομίσθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη η οποία βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη από νωρίς σήμερα το πρωί ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης και τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Ξανθός: το ΕΚΑΒ πλέον καθυστερεί στα επείγοντα περιστατικά

Θεσσαλονίκης: Ανήλικος μετέφερε μετανάστες με πολυτελές αυτοκίνητο

Εθνική Οδός: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής (εικόνες)