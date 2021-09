Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: σε αναστολή ανεμβολίαστοι σωφρονιστικοί

Τι καταγγέλλει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκαν 13 ανεμβολίαστοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Κορυδαλλού, με απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία διερωτάται "πως θα λειτουργεί η Φυλακή, η οποία ήταν ήδη υποστελεχομένη".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ο.Σ.Υ.Ε.:

Θλίψη και θυμό μας προκαλεί η Απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία (13) συνάδελφοί μας στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού ΕΚΥΚΚ (πρώην Νοσοκομείο Κρατουμένων) θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων λόγω του μη εμβολιασμού τους, όπως επίσης και ένας ιατρός του ΕΣΥ. Οι αναστολές έχουν ήδη ξεκινήσει σταδιακά από 1/9/2021.

Στο ΕΚΥΚΚ υπηρετούν 64 συνάδελφοι διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, από τους οποίους οι 51 είναι εμβολιασμένοι, δηλαδή ποσοστό περίπου 80%!

Πρακτικά η αναστολή εργασίας αφορά περίπου το 40% του προσωπικού φύλαξης (11 από τους 27) και το 20% του νοσηλευτικού προσωπικού (2 από τους 10) και απορούμε πως θα λειτουργεί η Φυλακή, η οποία ήταν ήδη υποστελεχομένη.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας αρνείται συστηματικά τον διάλογο με τους εργαζόμενους, όχι μόνο για το θέμα της αντιμετώπισης διαχείρισης της πανδημίας μέσα στις Φυλακές, όχι μόνο για την πληθώρα των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε συνολικά, αλλά ιδίως και για το θέμα των εμβολιασμών και της κατάρτισης ενός ουσιαστικού σχεδιασμού για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον πληθυσμό των Φυλακών (κρατούμενους, εργαζόμενους, επισκέπτες κοκ).

Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει ταχθεί εξ αρχής και εξαιρετικά έγκαιρα υπέρ του εθελοντικού εμβολιασμού σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης. Με σχέδιο, με ουσιαστική βοήθεια, με προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Όχι με αναστολές εργασίας, όχι με τιμωρητικά μέτρα, όχι με περικοπές μισθού, όχι με αυταρχισμό.

Επειδή προβλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν και νέες αναστολές καθηκόντων και σε άλλους συναδέλφους μας και σε άλλες Φυλακές καλούμε και πάλι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την πολιτική ηγεσία να σταματήσει άμεσα το εξοντωτικό από κάθε άποψη αυτό μέτρο, καθώς στερεί από κάθε βιοποριστικό μέσο τους εργαζομένους και κυριολεκτικά μας διαλύει υπηρεσιακά.

Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας που τεθήκαν σε αναστολή εργασίας, όπως επίσης και στους 7.500 εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Οι υγειονομικές δομές, το ΕΣΥ και οι Φυλακές χρειάζονται ενίσχυση του προσωπικού και όχι διαθεσιμότητες.

