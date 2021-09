Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο.

Αυξήθηκε σημαντικά την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών απο επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αυξητικές τάσεις συνεχίζει να παρουσιάζει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασεκυή 2.729 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.729 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 17 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, στην Αττική εντοπίστηκαν 586 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 330, στην Αχαΐα 109, στο Ηράκλειο 86, στην Ηλεία 64 και στην Μεσσηνία 62. Μάλιστα, η "έκρηξη" των κρουσμάτων έφεραν έκτακτα μέτρα σε Αχαΐα, Ηλεία, αλλά και στην Ικαρία.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

