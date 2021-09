Πολιτική

Μητσοτάκης: Γεύμα με Μακρόν και Χάρισον Φορντ για το περιβάλλον (εικόνες)

Ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης, στη Μασσαλία. Το γεύμα που παρέθεσε ο Μακρόν.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron στη Μασσαλία, προς τιμήν των υψηλών συμμετεχόντων στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης - IUCN (International Union for Conservation of Nature) με θέμα «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030».

Στο γεύμα συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αφορούν τη βιοποικιλότητα, με έμφαση στα δάση, στις θάλασσες και στους ωκεανούς.

Στο γεύμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde και η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, ηγέτες από τις συμμετέχουσες χώρες και ο ηθοποιός και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Conservation International, Harrison Ford.

