Μηταράκης: Δεν θα είμαστε πύλη εισόδου για νέες προσφυγικές ροές

Είμαστε η ασπίδα της χώρας μας, τόνισε, στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

“Δεν θα δεχθούμε, όπως την περίοδο 2015-19, να είμαστε η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για παράνομες μεταναστευτικές ροές, κατά παράβαση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενεύης” τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, μιλώντας το μεσημέρι στη Βουλή.

Μεταφέροντας τη συζήτηση που διεξάγεται στους κόλπους της ΕΕ και τις αποφάσεις του έκτακτου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την κρίση στο Αφγανιστάν, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν θα επαναλάβει τα λάθη του 2015 και σημείωσε ότι “προωθεί δράσεις για την παροχή απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποτροπή δημιουργίας προσφυγικών ροών”.

Απαντώντας ειδικότερα στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διάταξη του νομοσχεδίου που ενισχύει την ασφάλεια των συνόρων, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε: “Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κανείς θα δεχόταν οι λαθροδιακινητές να στέλνουν δικά τους σκάφη στην μέση γραμμή. Να περιμένουν τους «πελάτες τους», μετά από συνεννόηση. Για …. διάσωση” και εξήγησε ότι ειδικά για τη χώρα μας, όπου δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα ανάμεσα στα Τουρκικά παράλια και τα νησιά μας, η ασφάλεια των συνόρων πρέπει να είναι αποκλειστικό ζήτημα της Ελλάδας.

“Η αντιπολίτευση προτείνει σήμερα αυτά που οδήγησαν στην κρίση του 2015” συνέχισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι “η στρατηγική της Κυβέρνησης έχει απεμπλέξει τα νησιά, αφήνοντας χωρίς αφήγημα, όσους επενδύουν στο διχασμό και στη κρίση, όσους θέλουν την εσωτερική σύγκρουση. “Τελικά όσοι λένε όχι στις δομές, λένε ναι στις ροές. Απλώς ελπίζοντας … να πάνε αλλού …. Να μην μείνουν στα νησιά. Ξεχνάνε… την εφαρμογή αυτής της πολιτικής από το ΣΥΡΙΖΑ, 2015-19" τόνισε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε δε ότι η στρατηγική περιορισμού των ροών περιλαμβάνει επίσης:

1. Τον ταχύ διαχωρισμό προσφύγων από παράνομους οικονομικούς μετανάστες

2. Την ενίσχυση των απελάσεων, στόχο που - όπως είπε - υπηρετεί το σημερινό νομοσχέδιο

3. Τη δημιουργία κλειστών / ελεγχόμενων δομών – με την πρώτη στη Σάμο να εγκαινιάζεται στις 18 του μηνός.

4. Τον έλεγχο των ΜΚΟ, θέμα για το οποίο σημείωσε ότι το νομοσχέδιο έχει ουσιώδεις προβλέψεις.

5. Τον περιορισμό της διάρκειας και του ύψους των επιδομάτων

Ειδικά για τη Σάμο, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η νέα κλειστή / ελεγχόμενη δομή και αμέσως λειτουργεί και στις 30 Σεπτεμβρίου παραδίδεται στο Δήμο Ανατολικής Σάμου η υφιστάμενη δομή, η οποία ως γνωστόν λειτουργεί μέσα στο Βαθύ. Και αυτό, όπως είπε, είναι μία απάντηση σε όσους λέγανε ότι θα μείνει και η παλιά και η νέα δομή και λένε τα ίδια λένε τώρα για τη Λέσβο και τη Χίο και πάλι θα διαψευσθούν.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα στοχεύει να γίνει ‘ασπίδα της Ευρώπης’ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε ότι η Κυβέρνηση προασπίζει την πατρίδα μας, είναι η Ασπίδα της Ελλάδος.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι θα ανοίξει τα σύνορα το 2015, θα μπουν εκατομμύρια και απλώς θα πάνε αλλού. Μέχρι που γρήγορα οι Ευρωπαίοι, μας έκλεισαν τα βόρεια σύνορα μας. Και πήραν τα κλειδιά. Επέβαλαν την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, καθώς η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την κρίση” συνέχισε ο κ. Μηταράκης.

Υπενθύμισε ότι “το 2015 τα νησιά μας και όλη η χώρα είχε γίνει ένας καταυλισμός” και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κλήθηκε να αντιμετωπίσει:

Τις αυξημένες ροές της περιόδου 2015-19 και τον υπερπληθυσμό στις δομές μας,

Την πανδημία της COVID-19 και το πώς θα θωρακίζαμε τον πληθυσμό εντός των δομών και ΚΥΤ αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τα συμβάντα στον Έβρο

Τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες ετών ως προς την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας

Την ολοσχερή καταστροφή της Μόριας μέσα σε μια νύχτα που οδήγησε εκτός δομής χιλιάδες ανθρώπων εν μέσω πανδημίας

“Σε όλες αυτές τις προκλήσεις ανταπεξήλθαμε αποτελεσματικά. Πλέον μιλάμε για μια διαχειρίσιμη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα” είπε ο

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ενημερώνοντας τους βουλευτές ότι οι μεταναστευτικές ροές, το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν μειωθεί κατά -86% και στα νησιά κατά -96%, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στα εξής:

Μεταναστευτικές ροές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες:

2021 770 -25%

2020 1.029 -93%

2019 15.254 87%

2018 8.149 16%

2017 7.049

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι στο τελευταίο δωδεκάμηνο μειώθηκαν κατά 80% και οι διαμένοντες στα νησιά και κατά 48% συνολικά στη χώρα, καθώς στις δομές & στο ΕΣΤΙΑ διαμένουν 33.272 αιτούντες άσυλο καθώς και 9.637 αναγνωρισμένοι, με χωρητικότητα 66 χιλιάδων θέσεων.

Σημείωσε ακόμα ότι έχουν κλείσει από πέρυσι, 85 δομές φιλοξενίας και σήμερα, αριθμούμε συνολικά 36 από 121 που λειτουργούσαν, καταγράφεται πλέον θετικό το ισοζύγιο αναχωρήσεων – αφίξεων καθώς την τελευταία διετία έφυγαν από την χώρα πολλοί περισσότεροι από όσους ήρθαν παράτυπα (το τελευταίο επτάμηνο 7.114 άτομα αναχώρησαν, 4.176 αφίχθηκαν).

“Το κεφάλαιο της παράνομης μετανάστευσης αντιμετωπίζεται ολιστικά από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας δεν είναι πλέον το ξέφραγο αμπέλι που ήταν το 2015 και ούτε θα ξαναγίνει πύλη εισόδου για την ευρωπαϊκή ήπειρο” κατέληξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και σημείωσε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με μετρήσιμη επιτυχία, μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, προτάσσοντας τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στην ελληνική κοινωνία.

