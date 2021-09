Κόσμος

Ιταλία: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Τορίνο (εικόνες)

Από το κτήριο απομακρύνθηκαν περίπου 60 άτομα. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν.



Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Τορίνο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από διαμέρισμα που ένας εργάτης είχε αρχίσει μόλις να επισκευάζει.

Από το κτίριο απομακρύνθηκαν περίπου εξήντα άτομα και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, διότι οι φλόγες, στο μεταξύ, επεκτάθηκαν σε διπλανή πολυκατοικία. Το μαύρο σύννεφο καπνού διακρίνεται από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Πέντε άνθρωποι, εκ των οποίων και δύο πυροσβέστες, παρουσίασαν συμπτώματα δύσπνοιας και ελαφρά εγκαύματα, αλλά η κατάσταση τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Ho scattato queste foto dell'incendio a Torino alle 11 del mattino e non e ancora stato spento pic.twitter.com/9vy6t3AVWk

