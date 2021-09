Life

“Άγριες Μέλισσες” - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιος είναι ο Ακύλας Μεγαρίτης

Ο Ακύλας Μεγαρίτης έρχεται στο Διαφάνι και είναι αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού του.



Στον Γ’ κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» ο Αιμίλιος Χειλάκης ενσαρκώσει τον Ακύλα Μεγαρίτη.

Ποιος είναι ο Ακύλας Μεγαρίτης – Η περιγραφή του ρόλου

Ο Ακύλας Μεγαρίτης είναι εργολάβος, με ισχυρές σχέσεις με την κυβέρνηση των συνταγματαρχών, και ιδρυτής της παρακρατικής οργάνωσης των Αβάντων. Εστέτ, καλλιεργημένος, γλυκομίλητος, ένας διπρόσωπος χαρακτήρας, αδίστακτος και εξουσιομανής. Λατρεύει το χρήμα και απολαμβάνει τη θέση και τη δύναμη που του προσφέρει το νέο καθεστώς.



Μαθαίνοντας για τον θάνατο του αδελφού του στο τέλος του Β’ κύκλου της σειράς έδωσε υπόσχεση στη μνήμη του να μην μείνει κανένας ατιμώρητος για τον θάνατό του.

Ο Ακύλας αποφυλακίζεται και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του Αχιλλέα, αλλά και να πάρει την κοινωνική θέση που του αξίζει. Οι εξαιρετικές σχέσεις του με το νέο καθεστώς θα τον καταστήσουν ισχυρό παίχτη και θα τον βοηθήσουν να βάλει μπρος τα σχέδιά του…

