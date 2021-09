Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Τι υποστηρίζει ο Ισλανδός διεθνής επιθετικός...

Ο Ισλανδός διεθνής επιθετικός Κολμπέιν Σίγκθορσον, που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από μια νεαρή γυναίκα στη χώρα του, τέθηκε προσωρινά εκτός ομάδας την Παρασκευή από την Γκέτεμποργκ στη Σουηδία, «εν αναμονή εσωτερικής έρευνας» που θα πραγματοποιήσει ο σύλλογος.

«Λόγω πρόσφατων γεγονότων, ο Σίγκθορσον δεν θα συμμετάσχει σε προπονήσεις, αγώνες και άλλες δραστηριότητες της πρώτης ομάδας μέχρι νεωτέρας», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Μια εσωτερική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξεταστεί η υπόθεση και να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του ποδοσφαιριστή στην ομάδα», προστίθεται στην ανακοίνωση της Γκέτεμποργκ, η οποία τον απέκτησε αυτό το καλοκαίρι από την AIK Στοκχόλμης.

Ο 31χρονος επιθετικός είναι διεθνής και τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Γαλλία με τη Ναντ και στην Ολλανδία με τον Άγιαξ.

Την περασμένη Παρασκευή, η 25χρονη Τορχιλντούρ Γκίντα Αρνασντοτίρ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RUV ότι υπέβαλε καταγγελία όταν έπεσε θύμα βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης από μέλος της εθνικής ομάδας της Ισλανδίας, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου σε κλαμπ στο Ρέικιαβικ, τον Σεπτέμβριο του 2017. Η υπόθεση έκλεισε με καταβολή οικονομικής αποζημίωσης από τον παίκτη.

Το όνομα του παίκτη δόθηκε γρήγορα από τα ισλανδικά ΜΜΕ, ότι ήταν αυτός ο δράστης, προτού μιλήσει δημόσια την Τετάρτη για το θέμα. Η υπόθεση συγκλόνισε το ισλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς η ομοσπονδία είχε επικριθεί για την παθητικότητά της εκείνη την εποχή και είχε ισχυριστεί, παρά τα αντίθετα στοιχεία, ότι δεν γνώριζε τα γεγονότα.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκούντνι Μπέργκσον, είχε αρχικά υποβάλει την παραίτησή του το βράδυ της Κυριακής και ακολούθησε ολόκληρη η εκτελεστική επιτροπή 24 ώρες αργότερα.

Την Τετάρτη, μέσω του δικηγόρου του, ο παίκτης έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία τονίζει: «Δεν παραδέχτηκα ότι την είχα παρενοχλήσει ή είχα χρησιμοποιήσει βία και αρνήθηκα την ενοχή μου. Από την άλλη πλευρά, η συμπεριφορά μου δεν ήταν υποδειγματική και ζήτησα συγγνώμη γι΄ αυτό», εξήγησε.

«Μετάνιωσα, ανέλαβα τις ευθύνες μου και ήμουν έτοιμος να ζητήσω συμφιλίωση. Απαίτησαν συγγνώμη αλλά και οικονομική αποζημίωση, την οποία αποδέχτηκα», πρόσθεσε ο Σίγκθορσον.

Πάντως, με την διοίκηση της Γκέτεμποργκ δεν συμφωνούν οι οπαδοί της ομάδας, που κρέμασαν πανό υποστήριξης του παίκτη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

