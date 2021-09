Οικονομία

ΔΕΗ: Οι 4 προσφορές για τον ΔΕΔΔΗΕ

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ υπεβλήθησαν, στη λήξη της προθεσμίας.



Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, οι ενδιαφερόμενοι με αλφαβητική σειρά είναι οι:

CVC Capital Partners Group

First Sentier Investors Group

KKR Group

Macquarie Group

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Οι συμμετέχοντες είναι επενδυτές διεθνούς εμβέλειας, με κεφάλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων υπό διαχείριση.

Ειδικότερα:

Η CVC Capital Partners είναι εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων, με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 117 δισ. δολαρίων και έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η First Sentier είναι εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 176 δισ. δολαρίων, με επενδύσεις σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η KKR (ΗΠΑ), διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 252 δισ. μέρος των οποίων είναι επενδεδυμένα σε υποδομές.

Η MACQUARIE Group (Αυστραλία) έχει κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 420 δισ., μεταξύ άλλων σε ενεργειακά δίκτυα.

