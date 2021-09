Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Ηλεία

Καίγονται χωράφια στο Μαρκόπουλο Τραγανού

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στην Ηλεία. Στις φλόγες τυλίχθηκε γεωργική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Τραγανού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά ρίχτηκαν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

