Αυγερινός: Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ οι προσφορές τηλεθεατών του ΑΝΤ1 για τους πυρόπληκτους

Η ανταπόκριση του κόσμου στην έκκληση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΑΝΤ1 ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητική.



Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, ότι ξεπέρασαν τα 2.500.000 ευρώ οι προσφορές τηλεθεατών στον «Ερυθρό Σταυρό» για τους πυρόπληκτους.

«Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τον Όμιλο ΑΝΤ1, από την οικογένεια του ΑΝ1 από όλους του δημοσιογράφους και βεβαίως με την καθοριστική συμβολή του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού και σας ευχαριστούμε θερμά», τόνισε ο κ. Αυγερινός.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «όλη αυτή η μεγάλη δική σας προσπάθεια στην έκκληση που εμείς κάναμε για βοήθεια υπέρ των πυρόπληκτων απέδωσε ένα τεράστιο, συγκινητικό, καταπληκτικό ποσό».

Όπως είπε ο κ. Αυγερινός «είναι ένα ποσό που ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ειλικρινά δεν το περιμέναμε».

«Αυτό το οποίο υποσχόμαστε είναι ότι θα φροντίσουμε, έχοντας την μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών μας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε στους πληγέντες πυρόπληκτους συμπολίτες μας», σημείωσε.

Ήδη κλιμάκια του «Ερυθρού Σταυρού», σύμφωνα με τον κ. Αυγερινό «επισκέπτονται πυρόπληκτες περιοχές, καταγράφουν τους συμπολίτες που έχουν πληγεί και σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση θα φροντίσουμε να πάνε άμεσα οι δωροεπιταγές, ώστε να ανακουφιστούν, όσο μπορούν από αυτά που έχασαν».

