Πλεύρης: Κυρώσεις και για ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς

Στους 6.412 ανέρχονται οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας

Το υγειονομικό προσωπικό, που θα εμβολιαστεί, θα ενταχθεί άμεσα στο ΕΣΥ δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο παρουσίασης τροπολογίας με μέτρα αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων ανεμβολίαστου προσωπικού.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Έως τώρα, η κατεύθυνση ήταν ότι οι ανεμβολίαστοι θα επέστρεφαν στην εργασία τους 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους είπε ο κ. Πλεύρης. Σημείωσε ωστόσο ότι, επειδή είχε δοθεί η δυνατότητα σε όσους, έως την 31/8 έκαναν το 1ο εμβόλιο, να παρέμεναν στο σύστημα (υγείας), ανακοίνωσε ότι θα έρθει τροπολογία την άλλη εβδομάδα που θα δίδει τη δυνατότητα και σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, με το που κάνουν το 1ο εμβόλιο, να μπορέσουν να μπουν στο σύστημα, ενώ είπε ότι τα πρώτα στοιχεία από την 1η και 2α Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι υπάρχουν δηλώσεις για εμβολιασμό.

Ενημερώνοντας τη Βουλή για την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είπε ότι πάνω από το 90% των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, με ποσοστό εμβολιασμένων στο 60% του γενικού πληθυσμού, και στο 66% του ενήλικου πληθυσμού. Οι ευάλωτες ομάδες είναι εμβολιασμένες, και αυτές προστατεύονται, και «εάν κάποιος πιστεύει ότι τα εμβόλια δεν κάνουν κάτι, θα έπρεπε οι αναλογία (εμβολιασμένων/ανεμβολίαστων) στις ΜΕΘ να είναι αντίστοιχη».

Για τον αριθμό των υγειονομικών που μπήκαν σε αναστολή, είπε ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 10.000 άτομα, αλλά με βάση τα πρώτα στοιχεία έχουμε 6.412 αναστολές. Άρα έχουμε ένα ποσοστό που δίνει δυνατότητα να διαχειριστούμε την κατάσταση στο ΕΣΥ με τη βοήθεια και των διατάξεων της σημερινής τροπολογίας. Για το ΕΚΑΒ, είπε ότι υπάρχουν 500 άτομα σε αναστολή (τα 400 είναι πληρώματα) σε σύνολο 4.800 απασχολούμενων.

Στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι παραχωρούνται, με την σημερινή τροπολογία, υπηρεσίες του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, είπε ότι σήμερα δεν συζητάμε συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και όταν αυτές θα αποφασιστούν θα γίνουν με ξεχωριστό νομοσχέδιο. Τόνισε ότι εάν, μετά την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν ψηφιστούν οι διατάξεις της, θα υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του ΕΣΥ. Παρουσιάζοντας την τροπολογία είπε ότι δίνουν δυνατότητα (για τρεις μήνες) μετακινήσεων και πρόσληψης προσωπικού, για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες (διαγνωστικές εξετάσεις), και δυνατότητα στο ΕΚΑΒ, εάν υπάρξει πρόβλημα, να γίνουν διακομιδές με ιδιωτικά ασθενοφόρα.

Οι ανεμβολίαστοι ιδιώτες γιατροί δεν θα παρέχουν υπηρεσίες στις ιδιωτικές κλινικές

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ότι όπως στο ΕΣΥ, αντιστοίχως και οι ιδιώτες ιατροί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στις ιδιωτικές κλινικές, ενώ εξετάζεται το ποιες (άλλες) συνέπειες θα υπάρχουν σε ιδιώτες γιατρούς που δεν εμβολιάζονται: Δεν μπορεί ένας ανεμβολίαστος γιατρός να χειρουργεί ή να βλέπει ασθενή, είπε ο υπουργός Υγείας.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είπε ότι το 4ο κύμα πανδημίας είναι προ των πυλών, ότι η νέα μετάλλαξη του ιού «Μ» δεν καλύπτεται από τα εμβόλια και ότι σε λίγο, η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας θα μοιάζει με αυτή των 16.800 κρουσμάτων του Ισραήλ. «Αντί να ρίξετε το βάρος της δουλειάς σας να ενισχύσετε του ΕΣΥ, εμμένετε στο ότι για όλα θα μας σώσει το εμβόλιο, και βγάζετε σε αναστολή υγειονομικούς που δεν περισσεύει κανένας». Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίξαμε τον εμβολιασμό και έχουμε βάλει πλάτη, και μην μας κουνάτε το δάχτυλο, γιατί θα σας θυμίσω τι σας έκανε χθες το ΚΙΣ, είπε ο κ. Πολάκης.

Επίσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδημία για να περάσει προαποφασισμένες πολιτικές ιδιωτικοποίησης της υγείας. «Τρεις μήνες είναι αρκετοί για μπάζα και αρπαχτή» είπε ο κ. Πολάκης φέρνοντας ως παράδειγμα ότι εταιρεία σεκιούριτι δίνει 9 νοσηλεύτριες στο παράρτημα ΑΜΕΑ δυτικής Αθήνας. «Πάρτε την τροπολογία σας πίσω» ζήτησε από την κυβέρνηση ο κ. Πολάκης επαναλαμβάνοντάς τις προτάσεις του για περισσότερες ΜΕΘ, και για απόκτηση των φαρμάκων αντισωμάτων.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Α. Μυλωνάκης είπε ότι καταψηφίζει την τροπολογία και περιέγραψε ως «παραμύθια της Χαλιμάς» τα περί λειτουργίας των 18 ΜΕΘ της επιτροπής «1821-2021 στο "Παπανικολάου" με το υπάρχον προσωπικό».

Την αποχή του Κινήματος Αλλαγής από την ονομαστική ψηφοφορία λόγω κατάθεσης «τροπολογιών-νομοσχεδίων», ανακοίνωσε ο Γ. Καμίνης.

«Η αντιμετώπιση των κενών, λόγω της αναστολής, σημαίνει ότι πριν δεν υπήρχαν κενά σε γιατρούς, νοσοκόμους, πληρώματα ΕΚΑΒ;» αναρωτήθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Κομνηνάκα.

Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη των θέσεων για τις ΜΕΘ του "Παπανικολάου"

Απαντώντας στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ο νέος υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι οι 18 ΜΕΘ, που δώρισε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, η επιτροπή «Ελλάδα 1821-2021», λειτούργησαν με το υπάρχον προσωπικό και με μετακινήσεις. Εάν χρειαστεί, θα ξαναγίνει λειτουργία τους με το υπάρχον προσωπικό είπε ο κ. Πλεύρης ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα εγκρίνεται η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων για να λειτουργούν οι ΜΕΘ κανονικά με το προσωπικό, που χρειάζεται, και όχι με το υπάρχον..

Για την παρέμβαση του κ. Πολάκη, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε αντιεπιστημονικά πράγματα ότι οι μεταλλάξεις δεν καλύπτονται από τα εμβόλια και ότι, αναλογικά με τα κρούσματα στο Ισραήλ, οι νοσηλείες είναι πολύ λίγες, «απόδειξη ότι τα εμβόλια λειτουργούν». Αναφερόμενος στην ιδιότητα του κ. Πολάκη ως υγειονομικού, ο κ. Πλεύρης είπε ότι (ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) έχει υποστεί τις κυρώσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλινική. Όπως σημείωσε, θα υπάρξουν και άλλες κυρώσεις, όχι τιμωρητικές, αλλά στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας. «Όταν έχεις επιλέξει, δίνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη να πας σε κόσμο και να παρέχεις θεραπεία, το μείζον της δημόσιας υγείας είναι να μη γίνεις εσύ ο παράγοντας που θα νοσήσει», είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Ο κ. Πολάκης καταλαβαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα, με τις κυρώσεις που θα ψηφιστούν, θα έχει επιπλέον κυρώσεις. Δεν θα υπάρχει εξαίρεση για βουλευτές. Όσοι γιατροί δεν εμβολιάζονται δεν θα μπορούν να είναι στο ΕΣΥ και δεν μπορούν να κάνουν πράξεις σε ιδιωτικές κλινικές. Εάν εμβολιαστούν στο ΕΣΥ, αμέσως δίνουμε δυνατότητα να επανέλθουν, δείχνοντας ότι σεβόμαστε όλο τον κόσμο, αλλά προασπιζόμαστε τη δημόσια υγεία», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Τέλος, έστειλε το μήνυμα ότι «ο εμβολιασμός είναι η λύση» ζητώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση να μην βάζει πρόσωπα που είναι κατά του εμβολιασμού.

Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και σε σύνολο 277 παρόντων βουλευτών η τροπολογία του υπουργείου Υγείας έγινε δεκτή με 158 ψήφους (ΝΔ) υπέρ, και 119 κατά (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜέΡΑ25). Οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής απείχαν.

Σημειώνεται ότι ψηφίστηκε «κατά πλειοψηφία», επί της αρχής, κατ' άρθρον και στο σύνολό του το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

