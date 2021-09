Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Επεισόδια με αντιεμβολιαστές διαδηλωτές (βίντεο)

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί.



Βρετανοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με αντιεμβολιαστές διαδηλωτές στο Λονδίνο.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν σήμερα το απόγευμα να μπουν στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) στο Κάναρι Γουόρφ. Η MHRA είναι η υπηρεσία που εγκρίνει τα διάφορα εμβόλια για την Covid-19.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε «έναν αριθμό αστυνομικών» για «να προστατεύουν την είσοδο» του κτιρίου.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς μια άλλη συνοικία του Λονδίνου, το Σάουθ Κένσινγκτον. «Ορισμένοι διαδηλωτές έγιναν βίαιοι απέναντι στους αστυνομικούς. Τέσσερις πράκτορές μας τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις» ανέφερε μέσω του Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτα» επεισόδια.

Στις 23 Αυγούστου δεκάδες διαδηλωτές που διαφωνούσαν με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εκστρατεία εμβολιασμού μπήκαν δια της βίας στο κτίριο όπου στεγάζεται η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών ITN και όπου γυρίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές των καναλιών ITV, Channel 4 και Channel 5. Η διαδήλωση εκείνη έγινε αφού ανακοινώθηκε η έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας για τους εφήβους ηλικίας 15-17 ετών.

Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός στη Βρετανία, όπου έχουν πεθάνει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 133.000 άνθρωποι. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα παραμένει περιορισμένης εμβέλειας και σχεδόν το 90% των ενηλίκων έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.

