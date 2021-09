Κοινωνία

Επεισόδια σε συγκεντρώσεις σε Μεταξουργείο και Σταδίου (εικόνες)

Στο Μεταξουργείο συγκεντρώθηκαν ομάδες ακροδεξιών και αντιεξουσιαστών. Ένταση και στην πορεία φοιτητών και εκπαιδευτικών.



Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ακροδεξιών και επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί αντισυγκέντρωση αντιεξουσιαστών, αλλά εμποδίστηκε από την αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, οι ακροδεξιοί, περίπου 50 άτομα, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καραϊσκάκη, αντιδρώντας στην άφιξη στην Αθήνα της μαριονέτας «Αμάλ», η οποία συμβολίζει την προσφυγική κρίση και έχει ξεκινήσει από τη Συρία με τελικό προορισμό το Μάντσεστερ της Αγγλίας.

Οι συγκεντρωθέντες κρατούσαν ελληνικές σημαίες και εκδήλωσαν την αντίδραση τους με σύνθημα «δεν θα γίνει η Αθήνα Καμπούλ».

Στην πλατεία επίσης μετά από κάλεσμα σε αντισυγκέντρωση επιχείρησαν να πλησιάσουν περίπου 200 αντιεξουσιαστές, αλλά εμποδίστηκαν από τα ΜΑΤ, που είχαν κάνει φραγμό στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι αντιεξουσιαστές προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, αλλά οι αστυνομικοί έκανα χρήση δακρυγόνων και τους διέλυσαν προς διάφορες κατευθύνσεις. Γύρω στις 20:00 αποχώρησαν και οι ακροδεξιοί, και η κατάσταση ηρέμησε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων από τους αστυνομικούς έγιναν τρεις προσαγωγές.

Ένταση όμως σημειώθηκε και στην πορεία φοιτητών και εκπαιδευτικών που έγινε το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Οι διαδηλωτές, περίπου 300 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα.

Στην οδό Σταδίου όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε εμπλοκή με τα ΜΑΤ, που τους εμπόδισαν να καταλάβουν τον δρόμο. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Τελικά η πορεία έγινε χωρίς να κλείσει ο δρόμος και οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα και ύστερα πάλι στα Προπύλαια όπου διαλύθηκαν.

