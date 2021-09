Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Φιλική... “μοιρασιά”

Tελευταίο φιλικό των δυο ομάδων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League.

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Άρης και Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο τελευταίο φιλικό των δυο ομάδων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ματέο Γκαρσία (37’) σημείωσε το γκολ των «κίτρινων» που είχαν πολλές αναξιοποίητες ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενοι και τη σύνθεση ανάγκης που παρέταξαν οι Πειραιώτες. Οι οποίοι, ωστόσο, ισοφάρισαν με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο (80’).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο ορεξάτοι. Ο Λούκας Σάσα (4’) δεν ολοκλήρωσε όπως θα ήθελε την ατομική του ενέργεια ενώ ο Κένι Λαλά πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Δημήτρη Μάνο (8’) που βγήκε τετ-α-τετ με τον Όγκμουντουρ Κρίστινσον. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν, αλλά στο 37’ ο Άρης κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Μπαντού Εντιαγέ έκλεψε την μπάλα, ο Μάνος βρήκε τον Ντάνιελ Μαντσίνι που έκανε τη σέντρα κι ο επερχόμενος Ματέο έκανε το 1-0.

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Σε δύο περιπτώσεις ο Φακούντο Μπερτόγλιο (52’, 56’) δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα - στην πρώτη ειδικά τον σταμάτησε εντυπωσιακά ο Κρίστινσον - ενώ σε άλλες δύο απέτυχε ο Μαντσίνι (54’, 64’) - στην πρώτη η μπάλα κόντραρε και βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, στη δεύτερη και πάλι ο Κρίστινσον είπε «όχι». Ένα φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά και μια κεφαλιά του Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Ντένις που έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Τικίνιο στο 79’. Από το κόρνερ, που ακολούθησε, ο Παπαδόπουλος ανενόχλητος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σάκιτς, Μπεναλουάν, Φαμπιάνο, Λούμορ, Σάσα, Εντιαγέ (90’ Μαρμαρίδης), Μαντσίνι (82’ Ματίγια), Μπερτόγλιο (82’ Χαϊροβιτς), Γκαρσία (62’ Ιτούρμπε), Μάνος (90’ Γκάνεα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Λαλά (81’ Αποστολόπουλος), Παπασταθόπουλος (70’ Παπαδόπουλος), Ο. Μπα (89’ Κινκουέ), Καρμπόβνικ, Εμβιλά, Ξενιτίδης (59’ Μαυρουδής), Βαλμπουενά, Λόπες (70’ Α. Μπα), Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

