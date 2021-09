Αθλητικά

Βοηθός προπονητή πέθανε την ώρα της προπόνησης

Ο 36χρονος Κώστας Αργυρόπουλος κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο

Τραγωδία στη Μεσσηνία.

Ο 36χρονος βοηθός προπονητή Κώστας Αργυρόπουλος, πέθανε ξαφνικά την ώρα της προπόνησης της ΑΕ Μάνης.

O 36χρονος κατέρρευσε στο γήπεδο το απόγευμα της Παρασκευής. Αμέσως παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ανθρώπους της Μάνης και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο Κώστας Αργυρόπουλος είχε σταματήσει την ποδοσφαιρική καριέρα του το 2018 και συνέχιζε ως προπονητής. Ο «Κόλκα» όπως ήταν γνωστός σε όλους είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών στον Μεσσηνιακό σε Β’ και Γ’ εθνική, αλλά και στην Αναγέννηση Παραλίας, τον Πάμισο, τον Θρασύβουλο, Κυπαρισσία και Πανθουριακό.

Τελευταίος του σταθμός στο χώρο του ποδοσφαίρου ήταν η Α.Ε. Μάνης, που ήταν βοηθός προπονητή και συνεργάτης του Τάκη Δρούγα.

ΠΗΓΗ: ΘΑΡΡΟΣNews.gr

