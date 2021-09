Υγεία - Περιβάλλον

Mετάλλαξη Δέλτα - CDC: Πώς αντιδρά ο οργανισμός παιδιών και εφήβων

Tα πρώτα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού SARS-CoV-2 δεν προκαλεί σοβαρότερη νόσηση στα παιδιά και τους εφήβους, σε σύγκριση με άλλα στελέχη, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Η ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η Δέλτα στις μικρότερες ηλικίες αυξάνεται εδώ και πολλές εβδομάδες, καθώς καταγράφεται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός παιδιών που χρειάζονται νοσηλεία.

Τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC), η σημαντικότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία υγείας στις ΗΠΑ, μελέτησαν δεδομένα ασθενών που νοσηλεύονται με Covid-19 σε 99 κομητείες 14 Πολιτειών στις οποίες κατοικεί περίπου το 10% του πληθυσμού της χώρας.

Τα CDC συνέκριναν κατά κύριο λόγο την περίοδο από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου με εκείνην από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν η παραλλαγή Δέλτα έγινε η κυρίαρχη στις ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των παιδιών και εφήβων (0-17 ετών) που νοσηλεύτηκαν με Covid-19 πενταπλασιάστηκε.

Όμως «το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων που νοσηλεύτηκε με σοβαρή νόσηση», που χρειάστηκε να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ήταν παρόμοιο και στις δύο περιόδους, δηλαδή και στην πρώτη και στη δεύτερη, όταν η Δέλτα ήταν πλέον η κυρίαρχη παραλλαγή.

Πιο αναλυτικά, από τα 3.116 παιδιά και εφήβους που νοσηλεύτηκαν κατά τους 3,5 μήνες πριν κυριαρχήσει η Δέλτα, περίπου το 26% μπήκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, το 6% χρειάστηκε οξυγόνο και λιγότερο από το 1% πέθανε. Μετά τη Δέλτα, από τους 164 νοσηλευόμενους που καταγράφηκαν μέσα σε ενάμιση μήνα, το 23% μπήκε στην εντατική, το 10% χρειάστηκε οξυγόνο και κάτω από το 2% πέθανε.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο περιόδων.

Τα CDC σημείωσαν πάντως ότι ο αριθμός των παιδιών που εμφάνισαν σοβαρή νόσηση από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου ήταν μικρός, κάτι που περιορίζει τη συνάφεια της σύγκρισης. Υπογραμμίζουν επίσης ότι τα δεδομένα θα πρέπει να συνεχίσουν να μελετώνται και στο μέλλον.

Εξάλλου, μια δεύτερη μελέτη δείχνει ότι ο εμβολιασμός των ενηλίκων τείνει να προστατεύει και τα παιδιά από τη μόλυνση. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν οι επισκέψεις στα επείγοντα των νοσοκομείων καθώς και ο αριθμός των νοσηλειών σε εθνικό επίπεδο για τον μήνα Αύγουστο. Στις Πολιτείες όπου η εμβολιαστική κάλυψη του συνολικού πληθυσμού ήταν μικρότερη, ο αριθμός των επισκέψεων που έκαναν τα παιδιά και οι έφηβοι στα επείγοντα ήταν τριπλάσιος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Και ο αριθμός των νοσηλειών ήταν σχεδόν τετραπλάσιος.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια των CDC Ροσέλ Ουαλένσκι, οι δύο μελέτες δείχνουν από τη μία ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί και από την άλλη ότι δεν αυξήθηκε η σοβαρότητα της ασθένειας στα παιδιά.

