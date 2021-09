Κόσμος

11η Σεπτεμβρίου: Ο Μπάιντεν ζητά τον αποχαρακτηρισμό απόρρητων εγγράφων

Εντολή του Αμερικανού Προέδρου για την επανεξέταση του πιθανού αποχαρακτηρισμού εγγράφων από την έρευνα του FBI.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή σήμερα για την επανεξέταση του πιθανού αποχαρακτηρισμού εγγράφων από την έρευνα του FBI για τις επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

«Όταν είχα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, δεσμεύτηκα να διασφαλίσω τη διαφάνεια όσον αφορά τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην Αμερική», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «θα συνεργαστεί με σεβασμό» με τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Με επιστολή του προς την εισαγγελία της Νέας Υόρκης στα μέσα Αυγούστου, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) εξηγούσε πως «αποφάσισε να επανεξετάσει» έγγραφα για τα οποία είχε επικαλεστεί το προνόμιό του να χαρακτηριστούν άκρως απόρρητα, ώστε να «εντοπίσει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα ήταν προσήκον να δοθούν στη δημοσιότητα».

Σε Κατάρ και Γερμανία ο Μπλίνκεν για Αφγανιστάν

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το Κατάρ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου βρίσκονται Αμερικανοί διπλωμάτες υπεύθυνοι για το Αφγανιστάν μετά την πτώση της Καμπούλ στα χέρια των Ταλιμπάν. Στο Κατάρ διεξάγονται οι κύριες συζητήσεις της διεθνούς κοινότητας με το ισλαμιστικό κίνημα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αν θα έχει συνομιλίες στη Ντόχα με εκπροσώπους των Ταλιμπάν που πλέον ελέγχουν το Αφγανιστάν.

Στη συνέχεια ο Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στη Γερμανία, από όπου θα διοργανώσει με τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας μια διαδικτυακή υπουργική συνάντηση είκοσι χωρών, με αντικείμενο το Αφγανιστάν.

«Συνεχίζουμε να διατηρούμε διαύλους επικοινωνίας με τους Ταλιμπάν σε θέματα που είναι σημαντικά», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Παράλληλα τόνισε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε «διαρκή επαφή» με Αμερικανούς που παραμένουν στο Αφγανιστάν και εξακολουθούν να επιθυμούν να φύγουν από την χώρα.

Διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διπλή υπηκοότητα και τα σπίτια τους βρίσκονται στο Αφγανιστάν και οι οικογένειές τους ζουν εκεί.

