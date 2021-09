Κοινωνία

ΔΙΕΚ: Επιπλέον 20000 θεσεις - Άρχισαν οι αιτήσεις

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι εγγραφές όσων πέτυχαν την εισαγωγή τους στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω παράλληλου μηχανογραφικού.

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για 20.000 επιπλέον θέσεις σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του υπουργείου Παιδείας και εγγραφών των επιτυχόντων ΔΙΕΚ του παράλληλου μηχανογραφικού.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης για 20.000 διατιθέμενες θέσεις, πλέον των περίπου 8.100 που διατέθηκαν μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Άρχισαν επίσης και θα διαρκέσουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές όσων πέτυχαν την εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ μέσω παράλληλου μηχανογραφικού.

103 ειδικότητες

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα / web designer – developer / video games), τεχνικός επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας, τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, προπονητές διαφόρων αθλημάτων, τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef), τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων, στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι λίγες μόνο από τις 103 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος και οι οποίες δίνουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, γρήγορης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και εξειδίκευσης σε επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση.

Προτεραιότητα

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε στις νέες και στους νέους της χώρας μας μια σύγχρονη και αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση, που θα εγγυάται σπουδές σε πεδία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, που καλλιεργούν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και μπορούν να τους προσφέρουν προοπτικές σε επαγγέλματα με ζήτηση, μέσω ποιοτικών σπουδών στα δημόσια ΙΕΚ».

