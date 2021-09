Τεχνολογία - Επιστήμη

AstraZeneca: εμβόλιο για τον καρκίνο, με βάση το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Πότε προγραμματίζει να αρζίσουν οι δοκιμές σε ανθρώπους. Τι λένε οι ειδικοί.

Οι επιστήμονες που ανέπτυξαν το εμβόλιο της AstraZeneca για τον κορονοϊό χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία για να δημιουργήσουν ένα θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε μελέτες που έχουν γίνει σε ζώα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τζένερ της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου για την έρευνα του Καρκίνου Λούντβιχ έχουν σχεδιάσει ένα εμβόλιο δύο δόσεων, με την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως υποστηρίζουν σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Journal for ImmunoTherapy of Cancer Friday.

Οι δοκιμές προγραμματίζεται ότι θα αρχίσουν φέτος σε ανθρώπους, καθώς οι δοκιμές σε ποντίκια έδειξαν μείωση των όγκων και βελτίωσαν την πιθανότητα επιβίωσης. Σε πρώτη φάση, θα συμμετάσχουν 80 ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι έρευνες για τα εμβόλια έχουν προχωρήσει πολύ, ενώ ήδη έχουν αξιοποιηθεί οι τεχνολογίες του mRA, αυξάνοντας τις πιθανότητες για την αντιμετώπιση κι άλλων ασθενειών όπως ο καρκίνος.



Εν μέσω αυτών των εξελίξεων οι επιστήμονες ερευνούν και άλλες πρωτοποριακές θεραπείες για τον καρκίνο, χρησιμοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα για να αντιμετωπίσουν τους όγκους.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις δύο αυτές εξελίξεις, χρησιμοποιώντας τον φορέα από το εμβόλιο του κορονοϊού για μία από τις δόσεις για τη μεταφορά γενετικού κώδικα που αναγκάζει το σώμα να στοχεύσει δύο πρωτεΐνες που υπάρχουν στην επιφάνεια πολλών τύπων καρκινικών κυττάρων.



Η τεχνολογία του εμβολίου έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί ισχυρές αποκρίσεις Τ κυττάρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση των όγκων.

