Φοιτητική στέγη: τα ενοίκια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία

Γιατί παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Γιατί μειώνουν την διάρκεια των μισθώσεων οι φοιτητές. Αναλυτικά παραδείγματα.

Πιο δύσκολο από ποτέ φαντάζει φέτος το «σαφάρι» αναζήτησης διαμερίσματος και ειδικότερα οικονομικού για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άλλες μεγαλουπόλεις αλλά και στην επαρχία είναι αρκετά υψηλές ενώ στο «τραπέζι» των ενοικιάσεων μπαίνουν και αρκετές κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης οι οποίες λόγω κορονοϊού ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα κενές.

Η φετινή χρονιά δεν μοιάζει καθόλου με την περσινή. Η επιστροφή στα αμφιθέατρα και στη διά ζώσης εκπαίδευση ενισχύει τη ζήτηση για την εύρεση ενός διαμερίσματος το οποίο θα στεγάζει τους φοιτητικούς στόχους όπως επίσης και τις ατελείωτες ώρες μελέτης εκείνων που κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας.

Γιατί όμως ειδικά φέτος το να βρεθεί το ιδανικό σπίτι μοιάζει όνειρο απατηλό; Πού κυμαίνονται οι τιμές; Ποια ακίνητα προτιμούν οι εισακτέοι στις σχολές και γιατί τα σπίτια το 2021 είναι πιο ακριβά από το 2020;

Στα ερωτήματα του Newsbeast τα οποία απασχολούν κάθε νέο φοιτητή αλλά και την οικογένειά του απαντά ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Αθήνας – Αττικής Λευτέρης Ποταμιάνος.

«Η περίοδος αναζήτησης φοιτητικών κατοικιών του 2021 είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές και κυρίως από το 2020 που ήταν μια χρονιά χωρίς καθόλου ζήτηση για μίσθωση σπιτιών που απευθύνονται σε φοιτητές» υπογραμμίζει ο Λευτέρης Ποταμιάνος εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει γιατί φέτος υπάρχει από την κυβέρνηση η δέσμευση ότι τα μαθήματα θα γίνουν διά ζώσης στα πανεπιστήμια.

«Η ζήτηση είναι έντονη και αναμένεται μάλιστα να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες όσο δηλαδή φτάνουμε πιο κοντά στην έναρξη του φοιτητικού έτους» σημειώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Αθήνας – Αττικής.

Για ποιους τύπους κατοικιών ενδιαφέρονται περισσότερο οι φοιτητές και ποιες περιοχές διαλέγουν

Οι φοιτητές ενδιαφέρονται κυρίως για τα μικρά σπίτια καθώς έχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα διευκρινίζει ο Λευτέρης Ποταμιάνος.

«Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι γκαρσονιέρες και τα δυάρια. Σπίτια δηλαδή από 30 έως 50 το πολύ 60 τετραγωνικά. Βασικό ζητούμενο είναι το διαμέρισμα να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στη σχολή του κάθε φοιτητή» αναφέρει.

«Για το κομμάτι της Αττικής οι πιο hot περιοχές είναι του Ζωγράφου που βρίσκεται η Πανεπιστημιούπολη, οι περιοχές κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δηλαδή η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος, το Κουκάκι ακόμη και ο Ταύρος. Για όσους θα σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά ιδανική επιλογή αποτελούν οι περιοχές στο κέντρο του Πειραιά. Ζήτηση έχει και το Αιγάλεω το οποίοι επιλέγουν να ζήσουν όσοι έχουν επιτύχει στις σχολές που στεγάζονται εκεί» συμπληρώνει.

Ελαφρώς πιο φθηνά είναι τα σπίτια προς ενοικίαση «Οι τιμές γενικότερα είναι επαυξημένες τη φετινή χρονιά. Λόγω της πανδημίας δεν έπεσαν καθόλου αντιθέτως βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Στο ”τραπέζι” όμως των ενοικιάσεων φέτος έχουν μπει και κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης που είναι πιο καλά συντηρημένες και εξοπλισμένες (είναι δηλαδή επιπλωμένες) αλλά αυτές είναι ακόμη πιο ακριβές» εξηγεί ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Αθήνας – Αττικής.

Γιατί οι φοιτητές «κυνηγούν» το συμβόλαιο για έναν μόνο χρόνο

Όπως τονίζει ο Λευτέρης Ποταμιάνος εξαιτίας της ανασφάλειας που επικρατεί για το εάν θα παραμείνουν ανοιχτές οι σχολές λόγω της πανδημίας και μετά από τα εξ αποστάσεως μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους ζητούν να κάνουν συμβόλαιο για έναν χρόνο σε αντίθεση με παλιότερα που συνήθως κατοχύρωναν την οικία για 2 με 3 τουλάχιστον έτη.

«Προσπαθούν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μετακομίσουν ή να αναγκαστούν να πληρώνουν το σπίτι ακόμη κι αν δεν μένουν σε αυτό εάν κλείσουν οι σχολές» σημειώνει.

«Το 2021 δεν έχει σχέση με το 2020 αλλά ούτε με το 2019. Το 2019 η ζήτηση ήταν μεγάλη και δεν είχαμε τόσες διαθέσιμες κατοικίες. Η βραχυχρόνια μίσθωση που μέχρι τώρα λειτουργούσε μόνη της αλλά λόγω κορονοϊού μπήκε κι αυτή στο ”παιχνίδι” έχει φέρει νέες κατοικίες και έχει αλλάξει τα δεδομένα» επισημαίνει κλείνοντας ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Αθήνας – Αττικής.

στην περιοχή του Πειραιά και στα προάστιά του όπου μπορεί ένας φοιτητής να βρει διαμέρισμα με 8 περίπου ευρώ το τετραγωνικό ενώ δυσεύρετα και πιο ακριβά είναι τα σπίτια κοντά στο Πάντειο (την Καλλιθέα, το Κουκάκι, τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο) όπου οι τιμές ξεπερνούν τα 10 ευρώ το τετραγωνικό. Εκεί μία σε μέση κατάσταση γκαρσονιέρα 30 με 35 τμ ξεπερνά τα 350 ευρώ και ένα δυάρι τα 450 με 500 ευρώ.

Σε όλες τις φοιτητικές περιοχές παρατηρούμε πως τα λίγων τετραγωνικών διαμερίσματα (30 με 50 τμ) είναι ακριβότερα ανά τετραγωνικό από τα μεγαλύτερα και οι τιμές τους είναι σχεδόν αδύνατο κυμανθούν κάτω από 300 με 350 ευρώ εκτός κι αν είναι παλιά, σε χαμηλό όροφο και απομακρυσμένα από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Συγκριτικά με την Αθήνα η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο καλύτερη. Είναι πολύ δύσκολο όμως να βρει κανείς μια μέση γκαρσονιέρα κάτω από 270 ευρώ αλλά αναλόγως με τις παροχές του διαμερίσματος η τιμή μπορεί να αυξηθεί και να φτάσει τα 400 με 450 ευρώ.

Τι γίνεται στην επαρχία και πού κυμαίνονται οι τιμές

Η ζήτηση για άλλες περιοχές εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι πιο ασθενής γιατί οι περισσότερες σχολές είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αλλά και επειδή σε αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας λόγω βάσεων δεν πέτυχαν φοιτητές.

Στην Πάτρα και την Κρήτη είναι υψηλές για τις πόλεις αυτές οι τιμές αλλά χαμηλότερες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μια γκαρσονιέρα ή ένα δυάρι μπορεί να το βρει κανείς από 250 ευρώ έως 400 ευρώ. Από τι εξαρτάται η διαφοροποίηση της τιμής; «Το εύρος έχει να κάνει αναλόγως με τα χαρακτηριστικά και τα όσα παρέχει η κατοικία» εξηγεί ο Λευτέρης Ποταμιάνος.

