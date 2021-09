Κοινωνία

Φωτιά στον Ελαιώνα

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Κοντά στην δομή των προσφύγων ξέσπασε η πυρκαγιά.

(πηγή εικόνας: Open tv)

Φωτιά ξέπσασε το πρωί του Σαββάτου, σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου στον Ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2021

Οι φλόγες καίνετα σκουπίδια και πλαστικά.

Στην περιοχή υπάρχουν κτήρια πρακτορείων και αποθήκες, που δεν διέτρεξαν κίνδυνο.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης έως την οδό Δημαράκη.





