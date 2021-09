Πολιτική

ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

O Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης διετίας για την οικονομία

Την κυβερνητική οικονομική πολιτική για την επόμενη διετία, αναμένεται να ξεδιπλώσει ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μία αποτίμηση τού τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το 2023. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες θα υπάρχει, εκτός των άλλων και ένα πλέγμα μέτρων προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών από τις αυξήσεις που έρχονται ή ήρθαν στον νευραλγικό τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο), λόγω των διεθνών ανατιμήσεων στις τιμές των πρώτων υλών.

Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις σε φορολογικό επίπεδο, αυτές θα αφορούν την επέκταση και για το 2022 του παγώματος της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους, την διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και την μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τα εταιρικά κέρδη από το 24% στο 22%. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος από τις τρεις προαναφερόμενες παρεμβάσεις εκτιμάται ότι υπερβαίνει 1,5 δις ευρώ, ποσό κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο στις συνθήκες που υπάρχει για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Από εκεί και πέρα και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν μειώσεις φόρων μόνιμου χαρακτήρα που θα έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητούν λύσεις που θα είναι στοχευμένες και το κόστος τους θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμο.

Στο επιπλέον αυτό πακέτο, θα περιλαμβάνεται η στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά για τις ενεργειακές τους ανάγκες, καθώς επίσης και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες όμως κατηγορίες πολιτών που πληρούν κάποια ειδικά κριτήρια, όπως π.χ. οι πυρόπληκτοι. Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις σε βάθος διετίας ο πρωθυπουργός, αφού περιγράψει την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία, θα αναφερθεί στις προτεραιότητες και θα αναλάβει τη δέσμευση ότι αυτές θα υλοποιηθούν, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα δώσει έμφαση επίσης και στο γεγονός από το 2023 και μετά επιστρέφουν οι δημοσιονομικοί κανόνες για την ελληνική οικονομία, μετά από μία 3ετία παρέκκλισης από αυτούς λόγω της πανδημίας.

Ας δούμε τις κυριότερες εξ αυτών που περιλαμβάνονται και στο προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ:

Μείωση ή ακόμη και κατάργηση, εφόσον η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το επιτρέψει, του συμπληρωματικού φόρου για τον ΕΝΦΙΑ που επιβαρύνει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 250.000 ευρώ και άνω.

Περαιτέρω μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Το ποσοστό αυτό θα έρθει να συμπληρώσει τη μείωση 22% που ήδη έχει πραγματοποιηθεί το 2019, ώστε η συνολική μείωση να φτάσει το 30%.

Επέκταση και μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αλλά και τους συνταξιούχους.

Συρρίκνωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις από το 100% στο 80% και για τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%.

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ στο 22% και στο 11%,σε βάθος τετραετίας. Επίσης, συνολικά η φορολόγηση στο τουριστικό πακέτο να διαμορφωθεί στο 11%.

Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν ή γενικότερα μετασχηματισθούν ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστική. Στο πλάνο υπάρχει και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 11% για μια πενταετία.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Στόχος είναι να επιτευχθεί σωρευτική μείωση έως 5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56%.

«Κούρεμα» στο 50% σε πρώτη φάση και αργότερα πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Επιπλέον μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 22% στο 20%.

Ιδιαίτερο ρόλο στο τελικό πακέτο των ανακοινώσεων θα διαδραματίσει και το περιεχόμενο των εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, την προσεχή Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο 3μηνο του 2021, που σύμφωνα τουλάχιστον προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 13%.

