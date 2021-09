Κοινωνία

Έγκλημα στην Κερατέα: Σώθηκε από την φωτιά και την σκότωσε ο γιος της!

Τι υποστήριξε ο 48χρονος που σκότωσε την άτυχη ηλικιωμένη, την οποία αστυνομικοί έσωσαν τον Αύγουστο από το Μαρκάτι, όταν οι φλόγες πλησίαζαν στο σπίτι, όπου αργότερα δολοφονήθηκε.

Μια φρικτή ιστορία που τελικά πνίγηκε στο αίμα, κρυβόταν τα τελευταία χρόνια πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες της μονοκατοικίας στην Κερατέα. Εκείνη υπερήλικη χτυπημένη από άνοια, κατάκοιτη στο κρεβάτι. Αυτός, ο μονάκριβος γιος της, βυθισμένος στα ψυχολογικά προβλήματα και τις εμμονές δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι η μητέρα του δεν μπορούσε πλέον να τον αναγνωρίσει.

Στο «συννεφιασμένο» του μυαλό νόμιζε ότι ο τρόπος για να τη «λυτρώσει» από το μαρτύριο ήταν ένας. Να της πάρει τη ζωή. Μια ζωή που έσωσαν στις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου οι άνδρες της ΟΠΚΕ, όταν όρμησαν μέσα στα πυκνά σύννεφα καπνού και απομάκρυναν την 86χρονη από τις φλόγες που «έγλειφαν» το μικρό σπιτάκι στο Μαρκάτι.

Και το έκανε, ενώ η μητέρα του ήταν στο κρεββάτι ο 48χρονος πέρασε στην τελευταία φάση του αρρωστημένου του σχεδίου. Άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο την πλησίασε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό της παίρνοντας τη ζωή της γυναίκας που τον είχε φέρει στον κόσμο. Στη συνέχεια, σήκωσε το ακουστικό και κάλεσε την Αστυνομία λέγοντας με ψυχρή φωνή ότι μόλις είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Το φινάλε του δράματος είχε γραφτεί με το αίμα της ηλικιωμένης...

«Ήταν κατάκοιτη, δεν με αναγνώριζε»

Ο 48χρονος μητροκτόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, είπε ότι ό,τι έκανε το έκανε γιατί δεν μπορούσε να βλέπει τη μητέρα του σε αυτή την κατάσταση. «Ήταν κατάκοιτη στο κρεβάτι. Είχε άνοια και δεν με αναγνώριζε...» είπε και στη συνέχεια περιέγραψε πως άρπαξε ξαφνικά το μαχαίρι και με ένα χτύπημα στο λαιμό τη δολοφόνησε.

Την έσωσε η ΟΠΚΕ

Ήταν μέσα Αυγούστου όταν ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά στο Μαρκάτι του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή κάνουν τις φλόγες να τρέχουν απειλητικά και το μήνυμα 112 που φθάνει στα κινητά των κατοίκων τους καλεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και ο δήμαρχος κάνει έκκληση στις αρχές για βοήθεια σε μια ηλικιωμένη που έχει εγκλωβιστεί.

Στο σημείο φθάνει πρώτη μια ομάδα της ΟΠΚΕ και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες οι μάχιμοι αστυνομικοί περνούν μέσα από τους καπνούς, παίρνουν στα χέρια τους την 86χρονη και τη βγάζουν έξω από το μικρό σπίτι, «χαρίζοντας» της τη ζωή. Μια ζωή, που ενώ κατάφεραν να σώσουν οι αστυνομικοί σε μια στιγμή ανθρώπινη και συγκινητική, της πήρε με τον πιο άγριο τρόπο ο γιος της. Στο θολωμένο του μυαλό, νόμιζε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να την απαλλάξει από το μαρτύριο.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στις 17 Αυγούστου 2021, με εικόνες απο την διάσωση της ηλικιωμένης απο τους αστυνομικούς:

