Μίκης Θεοδωράκης: Η τελευταία επιθυμία, το Βραχάτι και το δικαστικό “μπλόκο”

Άγνωστος παραμένει ο τόπος ταφής του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Η άρνηση της κόρης του να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία και η παρέμβαση του γιου του.

Άγνωστο παραμένει πού θα ταφεί ο Μίκης Θεοδωράκης,ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Με επιστολή του ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης είχε ζητήσει να ταφεί στο νεκροταφείο του Γαλατά Χανιών, με την κόρη του Μαργαρίτα να διαφωνεί να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της, δηλώνοντας πως η κηδεία του θα γίνει στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου βρίσκεται το εξοχικό της οικογένειας.

Παρέμβαση από τον γιο του για το θρίλερ της ταφής

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος, αναφορικά με το ζήτημα της ταφής.

«Θα σεβαστούμε την επιθυμία του με σιωπή και σεβασμό. Αυτό λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μας αρκεί ο πόνος που έχουμε», έγραψε στο Facebook.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε κι ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Αλέξανδρος, κάνοντας λόγο για ανθρωποφαγία.

«Αυτήν την τόσο δύσκολη ώρα για την οικογένειά μας, που αντιμετωπίζουμε μια τεράστια απώλεια, θα περιμέναμε τουλάχιστον, το λιγότερο σεβασμό! Δυστυχώς όμως η ανθρωποφαγία είναι ένα “άθλημα” που έχει αγαπηθεί πολύ από τους ανθρώπους και δεν σταματάει και ποτέ. Παππού μου ΓΙΓΑΝΤΑ είσαι στο αίμα μου και στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση με τον Γιάννη και τους προπαππούδες μου! Σεβόμαστε την επιθυμία σου, η θλίψη μας έγινε τροφή για τους βρικόλακες», έγραψε στο Facebook.

Εν τω μεταξύ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, οι "εκτελεστές" της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στον Γαλατά Χανίων.

Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του εκλιπόντος μέχρι τη Δευτέρα οπότε και ορίστηκε η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Μία ημέρα νωρίτερα το λαϊκό προσκύνημα

Τη Δευτέρα κι όχι την Τρίτη θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του σπουδαίου συνθέτη θα γινόταν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, το πρόγραμμα τελικά άλλαξε.

Συγκεκριμένα, η σορός του θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών από τη Δευτέρα (10.00 – 19.00), την Τρίτη (10.00 – 19.00) και την Τετάρτη από τις 10 έως και τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα ψαλεί, τελικά, η νεκρώσιμη ακολουθία.

Οι αλλαγές αυτές, κρίθηκαν σκόπιμες καθώς την Πέμπτη ξεκινά το Ράλι Ακρόπολης και το κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό.

Επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη

Από το 2013 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ζητήσει από τη δημοτική αρχή των Χανίων να φροντίσει ώστε, όταν θα φύγει από τη ζωή να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος με τους γονείς και τον αδελφό του. Στο επίσημο έγγραφο μάλιστα που είχε αποστείλει στον τότε Δήμαρχο Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη εξομολογούνταν πως η οικογένειά του διαφωνεί με την απόφασή του και τον καλεί να φροντίσει ώστε να πραγματοποιηθεί η τελευταία του αυτή επιθυμία.

Το περιεχόμενο επιστολής γνωστοποίησε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.



