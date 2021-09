Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες - Μπότσια: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα

Ακόμη μια γαλανόλευκη επιτυχία Η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στα μεικτά ζευγάρια..

Ακόμη ένα μετάλλιο πρόσθεσαν στην συγκομιδή της ελληνικής Παραολυμπιακής ομάδας στους Αγώνες του Τόκιο, οι Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Αννα Ντέντα και Αναστασία Πυργιώτη.

Οι Ελληνες πρωταθλητές του μπότσια, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στα μικτά ζευγάρια BC3, επικρατώντας με 7-0 των Κέϊ Γιουέν Χο, Γουά Τακ Τσε και Τουν Γουίνγκ Λιού από το Χονγκ Κονγκ.

Αυτό είναι το δέκατο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με την ελληνική αποστολή να μετρά πλέον ένα χρυσό, δύο αργυρά και επτά χάλκινα μετάλλια στην κορυφαία διοργάνωση.

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως ο Πολυχρονίδης κατέκτησε το 6ο του μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

