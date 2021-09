Οικονομία

Γεωργιάδης για ανατιμήσεις: μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά

Τι είπε για τα τιμολόγια του ρεύματος, τις διεθνείς πιέσεις και την στάση της Κυβέρνησης. Αμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα λαμβάνει η Κυβέρνηση. Τι λέει για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Μειώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και σε μια σειρά άλλων προϊόντων, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις και στο ρεύμα και σε μια σειρά άλλων προϊόντων που προέρχεται από τη διεθνή αύξηση του πληθωρισμού θα γίνουν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό που θα αναλύσει τη νέα οικονομική πολιτική. Ασφαλώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι η παγκόσμια οικονομία, άρα και η ελληνική, εισέρχεται σε μια καινούρια φάση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στην ενέργεια, είπε στον ΣΚΑΙ ότι «δεν έχει αυξηθεί μόνο η τιμή του φυσικού αερίου. Πέρυσι τέτοια εποχή, το κυβικό μέτρο είχε 9 δολάρια, τώρα έχει 33 δολάρια. Όσον αφορά στους ρύπους, η αξία του διοξειδίου του άνθρακα έχει ανέβει από τα 22 ευρώ στα 63 ευρώ. Κάποιοι ρωτάνε γιατί δεν ανοίγουμε τον λιγνίτη. Αν τώρα η ΔΕΗ παρήγαγε ρεύμα από λιγνίτη, θα έχανε μισό δισ. ευρώ και θα χρεοκοπούσε. Ο λιγνίτης είναι πια οικονομικά ασύμφορος λόγω της αύξησης των τιμών των ρύπων. Άρα, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε απολιγνιτοποίηση έχει και οικονομικό κίνητρο. Θα υπάρξουν μέτρα και άμεσα και μακροπρόθεσμα». Προσέθεσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το ενεργειακό μοντέλο της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι μπορεί πολλοί να έχουν στραφεί κατά του μέτρου, αλλά αν δεν είχε ληφθεί το μέτρο της υποχρεωτικότητας, «σίγουρα τα νούμερα δε θα ήταν αυτά και είμαι βέβαιος ότι θα τείνουν προς το μηδέν, γιατί όταν καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη η πολιτεία να εφαρμόσει τις αποφάσεις της, δε θα έχουν άλλη επιλογή και θα το κάνουν».

Κατρίνης: να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως «Καθώς εξακολουθεί να παρατηρείται ραγδαία αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, γεννάται εύλογα η απορία γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, σε ρόλο ‘’παρατηρητή’’, με δηλώσεις που έκανε παραδέχεται ότι επίκειται έκρηξη στις τιμές σε πολλά προϊόντα το επόμενο διάστημα».

«Ζητήσαμε κατ’ επανάληψη από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα και να προχωρήσει σε στοχευμένους ελέγχους στην αγορά. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Δεν έγινε απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αδρανεί, αδιαφορεί και κρύβεται, καλύπτοντας το κύμα ανατιμήσεων που ροκανίζει το οικογενειακό εισόδημα. Ήρθε η ώρα να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να αποτραπούν εναρμονισμένες πρακτικές και να προστατευθούν οι καταναλωτές», σημειώνει ο κ. Κατρίνης.

