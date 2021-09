Κοινωνία

Κομοτηνή: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

Προσπάθησε να διαφύγει και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη.

Σνελήφθη στο νομό Ροδόπης, από αστυνομικούς της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα, στο ύψος του οικισμού Αμαξάδων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον οδηγό αυτοκινήτου, όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, πραγματοποιώντας επικινδύνους ελιγμούς. Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση μετά από εκτροπή, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ ο οδηγός - διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει και συνελήφθη. Στο όχημα που οδηγούσε επέβαιναν τέσσερις μη νόμιμοι μετανάστες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης.

