Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και βοριάδες. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Σημαντική μεταβολή, η οποία όμως δεν θα κρατήσει πολύ, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Κυριακή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα.

Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής στο Ιόνιο και στα ορεινά της Κεντροδυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα έως το μεσημέρι θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης και θα ενισχυθούν, ενώ υπάρχει και πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και την Κυριακή, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 28-30 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές.

