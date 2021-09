Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αρνητής ασθενής αρνήθηκε την διασωλήνωση

Ποια διαδικασία ακολούθησαν οι γιατροί. Συγγενείς του ασθενούς επέμεναν να μην δοθεί στον άνθρωπο που δεν μπορούσε να αναπνεύσει, η ιατρική φροντίδα που απαιτείτο.

Την αποκάλυψη πως ακόμη ένας ασθενής με κορονοϊό, και πάλι στον Ευαγγελισμό, αρνήθηκε να διασωληνωθεί, παρά τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, έκανε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Όπως είπε, το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, το περιστατικό καταγράφηκε χθες. «Πολλές φορές ασθενείς και συγγενείς δεν επιτρέπουν στους γιατρούς τη διασωλήνωση. Από δω και πέρα τέτοια περιστατικά θα υπάρχουν, γιατί είναι αρνητές που δεν δέχονται τη νόσο και δεν θα εμβολιαστούν. Στον Ευαγγελισμό χθες έγινε πάλι το ίδιο. Ο ασθενής και οι συγγενείς δεν επέτρεπαν να διασωληνωθεί», είπε η κ. Παγώνη.

Όπως σημείωσε, «σε αυτή την περίπτωση οι γιατροί ειδοποιούν τον Εισαγγελέα και αυτός δίνει εντολή να συνεχιστεί η διασωλήνωση. Έτσι, καλύπτονται και οι γιατροί για να μη βρουν τον μπελά τους».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν κριτήρια διασωλήνωσης για κάθε ασθενή και ότι ο γιατρός δεν αποφασίζει από μόνος του να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Το πρώτο περιστατικό, που προκάλεσε σάλο, αφορούσε μία 54χρονη η οποία τελικώς πέθανε από κορονοϊό στον Ευαγγελισμό, αφού είχε αρνηθεί την διασωλήνωση. Για την υπόθεση διατάχθηκε χθες και εισαγγελική έρευνα.

