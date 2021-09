Οικονομία

Ηλεκτρονική απάτη - Θεσσαλονίκη: “Ψάρεψαν” χιλιάδες ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς

Πώς με ένα e-mail κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, γνωστοποιώντας ότι το τελευταίο 24ωρο, στην Κεντρική Μακεδονία, τέσσερις πολίτες εξαπατήθηκαν μέσω παρόμοιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έλαβαν δήθεν από τράπεζα και τους αφαίρεσαν συνολικά πάνω από 8.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης επισημαίνεται ότι επιτήδειοι εφαρμόζουν τη μέθοδο ηλεκτρονικής αλίευσης προσωπικών στοιχείων «phishing» και στα e-mail που αποστέλλουν σε πολίτες, τους προτρέπουν να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο (link) με διάφορα προσχήματα, όπως ενημέρωση στοιχείων, ασφάλεια λογαριασμού κά. Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που προσομοιάζει με αυτές των τραπεζών. Στη συνέχεια ζητούν την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, αριθμούς τραπεζικών καρτών και κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών (username και password), τα οποία οι δράστες υποκλέπτουν μόλις αυτά συμπληρωθούν από τους πολίτες.

Με την παραπάνω μέθοδο αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών και αφαιρούν αμέσως χρηματικά ποσά.

Η αστυνομία καλεί όσους πολίτες λαμβάνουν παρόμοια μηνύματα να μην επιλέγουν τους προτεινόμενους συνδέσμους και να μην απαντούν στα μηνύματα, να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

