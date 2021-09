Παράξενα

Σαβάλια: Πυροβόλησε την μητέρα του… κατά λάθος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως υποστηρίζει ο άνδρας ότι συνέβη το περιστατικό, μέσα στην νύχτα. Διακομίστηκε και σε δεύτερο νοσοκομείο η άτυχη γυναίκα.

Την μητέρα του, κατά λάθος, πυροβόλησε ένας άντρας το βράδυ της Παρασκευής σε ερημική περιοχή των Σαβαλίων, όταν άκουσε τα σκυλιά τους να γαυγίζουν και θεωρώντας ότι πρόκειται για κλέφτες!

Μάνα και γιός θεώρησαν ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει έξω από το σπίτι, μιας και τα σκυλιά ήταν πολύ ανήσυχα.

Ο γιός πήρε το κυνηγετικό του όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, ώστε να εκφοβίσει αυτούς που τυχόν βρίσκονταν κοντά στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», επιχειρώντας να «γεμίσει» και πάλι το όπλο για να πυροβολήσει δεύτερη φορά, αυτό εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη μητέρα του.

Σοκαρισμένος προσπάθησε να τις προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης - Γαλατάς: “Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία…” (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Πρεμιέρα για Σκορδά - Λιάγκα τη Δευτέρα με αλλαγή ώρας