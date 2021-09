Πολιτική

Πέθανε ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης

Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα.

Έφυγε από τη ζωή ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, τον χαρακτηρίζει πρότυπο συνέπειας, ιδεολογικής και πολιτικής σταθερότητας και εργατικότητας, εκφράζει ιδιαίτερη συγκίνηση, βαθιά θλίψη, και πόνο για την απώλεια αυτή και μεταφέρει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο εκλιπών γεννήθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης το 1964 από φτωχή αγροτική οικογένεια. Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και παράλληλα εργαζόταν σε διάφορες δουλειές για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας του. Από το 1996 λειτουργούσε κτηνιατρείο στη Θέρμη.

Οργανώθηκε στην ΚΝΕ το 1983 όπου ανέλαβε διάφορες χρεώσεις και γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Ανατολικής Υπαίθρου της ΚΝΕ. Στο ΚΚΕ οργανώθηκε το 1985 και από το 1991 πέρασε αποκλειστικά στην δουλειά του κόμματος. Από το 2004 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης και από το 2011 μέχρι και σήμερα μέλος της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Διετέλεσε γραμματέας της Αχτιδικής Επιτροπής Ανατολικής Υπαίθρου.

Ήταν δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θέρμης από το 2002 μέχρι και το 2014. Από το 2014 μέχρι και σήμερα περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 διετέλεσε βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ. Συμμετείχε στον Κτηνιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και για πολλά χρόνια ήταν αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και στο ΓΕΩΤΕΕ.

Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Θεόδωρο Ιγνατιάδη «άνθρωπο που υπηρέτησε για πολλά χρόνια με συνέπεια και ήθος την Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης εργάστηκε για τον τόπο του, την Κεντρική Μακεδονία, με αξιοπρέπεια, με πίστη στις ιδέες του, με ανιδιοτέλεια και σθένος. Από τα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, άσκησε εποικοδομητική αντιπολίτευση και συνέβαλε με όλες τις δυνάμεις του στην ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής μας, αλλά και στο έργο μας, αποδεικνύοντας ότι πάνω από ιδεολογικές και κομματικές διαφορές, όλους, διοίκηση και αντιπολίτευση, μάς ενώνει ο κοινός στόχος: να πάμε τον τόπο μας μπροστά».

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη «σημαντική και μακρόχρονη προσφορά του στον τόπο και στη χώρα» και τονίζει ότι διατέλεσε και βουλευτής Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, αλλά και περιφερειακός σύμβουλος από το 2014 μέχρι σήμερα. Εκφράζει, τέλος, τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Τα συλλυπητήριά της εκφράζει με ανακοίνωσή της και η Περιφερειακή Παράταξη «Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία». «Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης, διετέλεσε πολλά χρόνια αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ήταν βαθύς γνώστης των προβλημάτων όλης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η απώλειά του θα είναι μεγάλη, όχι μόνον για την παράταξή του, την Λαϊκή Συσπείρωση, την οποία υπηρέτησε με πάθος αλλά για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η κηδεία του Θεόδωρου Ιγνατιάδη θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα, στη Θέρμη.

