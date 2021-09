Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι δείχνουν τα λύματα για το ιικό φορτίο

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ. Τι λένε οι ειδικοί.

Χωρίς αξιολογήσιμη, προς το παρόν, διαφοροποίηση μεταξύ των ημερήσιων μετρήσεων, υπολογίζεται η συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης, 1/09 και της Πέμπτης, 2/09 είναι:

-Οριακά σταθερή (+27%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας, 30/08 και της Τρίτης, 31/08.

-Σταθερή (+11%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης, 25/08 και Πέμπτης, 26/08.

«Είναι αναγκαία μία επιφυλακή από την πλευρά των πολιτών που έχουν επιστρέψει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επαφές τους με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. «Ο Αύγουστος δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης, καθώς υπήρχε μεγάλη πληθυσμιακή αλλοίωση στην πόλη και από την άλλη πλευρά ο Σεπτέμβρης για τη Θεσσαλονίκη ένας μήνας με πολύ αυξημένη κινητικότητα. Το μήνυμα είναι πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και όσοι δεν το έχουν κάνει, να σπεύσουν να εμβολιαστούν», εξήγησε.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

