Κόσμος

Ελισάβετ: Επιχείρηση “Γέφυρα του Λονδίνου” για τον θάνατο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται, βάσει του εγγράφου που διέρρευσε. Τι αναφέρει το Παλάτι για την υγεία της Βασίλισσας.

Μπλακ αουτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπλόκο στα retweets περιλαμβάνει η ευρεία επιχείρηση ασφαλείας, με τον κωδικό «London Bridge» («Γέφυρα του Λονδίνου»), που θα κληθεί να υλοποιήσει η βρετανική κυβέρνηση αμέσως μετά από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως μαρτυρούν κυβερνητικά έγγραφα που διέρρευσαν μέσω της ιστοσελίδας Politico.

Τα απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν τον πλήρη σχεδιασμό της κηδείας, η οποία θα γίνει δέκα ημέρες μετά από την απώλεια της Βασίλισσας, καθώς και τις κυβερνητικές ανησυχίες για τον αν υπάρχουν οι πόροι και τα μέσα για να υλοποιηθεί υποδειγματικά η Επιχείρηση «Γέφυρα του Λονδίνου».

Βασική παράμετρος της κυβερνητικής ανησυχίας είναι τα πλήθη που αναμένεται να κατακλύσουν το Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας, τα οποία σε ένα χείριστο σενάριο θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολυεπίπεδο χάος στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το Λονδίνο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με τεράστιες δυσκολίες στις συγκοινωνίες, σημαντικές ελλείψεις σε καταλύματα και τρόφιμα και έντονη πίεση στις δομές υγείας και γενικότερα στις βασικές υπηρεσίες του Κράτους.

Επιπλέον, η συγκέντρωση τόσου κόσμου στη βρετανική πρωτεύουσα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για ένα πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα.

Οι παρεμβάσεις στο διαδίκτυο και τα social media παίζουν κεντρικό ρόλο στον όλο σχεδιασμό της διαχείρισης της ιστορικής για το Ηνωμένο Βασίλειο απώλειας, περιλαμβάνοντας σχέδια άμεσων αλλαγών στις επίσημες ιστοσελίδες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και της κυβέρνησης, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, λίγα μόλις λεπτά μετά τον θάνατο της βασίλισσας, το site της βασιλικής οικογένειας θα ανοίγει σε μία τελείως μαύρη σελίδα, η οποία απλώς θα φέρει μία σύντομη ανακοίνωση που θα γνωστοποιεί το συμβάν, ενώ η κυβερνητική ιστοσελίδα και οι επίσημες σελίδες των δύο θεσμών στα social media θα φέρουν όλες ένα μαύρο σήμα σε ένδειξη πένθους.

Θα σταματήσουν προσωρινά όλες οι δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις μη επείγοντος περιεχομένου στις εν λόγω ιστοσελίδες, εκτός και αν υπάρξει συγκεκριμένη εντολή από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία.

Εντός δέκα λεπτών από την ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ οι σημαίες θα πρέπει να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια, ενώ θα επιβληθεί διαδικτυακή «σιγή» σε όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι θα απαγορεύεται να δημοσιεύουν και να αναδημοσιεύουν στις επίσημες σελίδες τους στα social media.

Ανεξαρτήτως που θα βρίσκεται την ημέρα που θα πεθάνει η Βασίλισσα, η σορός της θα πρέπει να βρίσκεται στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ την αμέσως επόμενη ημέρα. Από εκεί, θα μεταφερθεί με πομπή στο Ανάκτορο του Ουέστμινστερ, για να εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα, τις αμέσως προηγούμενες ημέρες από την τέλεση της κηδείας, η οποία θα αποτελέσει «ημέρα εθνικού πένθους» για τους Βρετανούς.

Ο σχεδιασμός της Επιχείρησης «Γέφυρα του Λονδίνου», που αποκαλύπτουν τα κυβερνητικά έγγραφα είναι τόσο λεπτομερής, «προβλέποντας» ακόμη και απίθανα ενδεχόμενα, όπως το ενδεχόμενο να πυροδοτηθεί λαϊκή οργή σε περίπτωση που η σημαία στη Ντάουνινγκ Στριτ δεν κυματίζει μεσίστια εντός δεκαλέπτου από την «πτώση της Γέφυρας του Λονδίνου», δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει ο αρμόδιος αξιωματικός για να την κατεβάσει στη μέση του ιστού της.

Πάντως, η εμφάνιση των εγγράφων στον Τύπο δεν φέρεται να αντανακλά κάποια επιδείνωση της υγείας της 95χρονης βασίλισσας Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα του ο Guardian.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Mad Clip: που και πότε θα γίνει

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)

“Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο Παπαδάκη: Πρεμιέρα τη Δευτέρα