Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Μου ρουφούν το αίμα - Η πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο του πατέρα της

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. μετά το θάνατο του πατέρα της Μίκη. Συνεχίζεται το θρίλερ με τον τόπο και τον χρόνο ταφής του μουσικοσυνθέτη.

Μετά τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, η κόρη του, Μαργαρίτα, έκανε την πρτώτη της δημόσια τοποθέτηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook.

Σε αυτήν ξεκινάει λέγοντας «Με τσιμπούν και με ματώνουν αδυσώπητα τσιμπούρια. Μου ρουφούν το αίμα. Όμως η καρδιά μου είναι γεμάτη από το αίμα του πατέρα μου! Τι να καταφέρουν;», ενώ, στη συνέχεια, κάνει αναφορά στις συναυλίες στη μνήμη του εμβληματικού συνθέτη σε Κομοτηνή και Φιλίππους. «Στη συναυλία χορεύω ζεϊμπέκικο και κοιτώ μέσα στη ψυχή του πατέρα μου», αναφέρει.

Θρίλερ με τον τόπο ταφής του - Μία μέρα νωρίτερα σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Την ίδια ώρα, μία ημέρα νωρίτερα απ' ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα η σορός του θα βρίσκεται στην Μητρόπολη Αθηνών τη Δευτέρα (10.00 – 19.00), την Τρίτη (10.00 – 19.00) και την Τετάρτη από τις 10 έως και τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι την Πέμπτη το Κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό λόγω της διεξαγωγής του Ράλι Ακρόπολις.

Παρόλα αυτά δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο ταφής του μεγάλου μας συνθέτη ο οποίος είχε εκφράσει, ως τελευταία του επιθυμία, να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, μαζί με τους γονείς και τον αδελφό του.

