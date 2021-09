Πολιτική

Θεοδωρικάκος για πορείες: Δεν μπορεί να κλείνει η πόλη από εκατό και διακόσιους ανθρώπους

Οι διαδηλώσεις δεν μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο. Τι ζήτησε από την αντιπολίτευση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στο θέμα της εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συναθροίσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Ειδικότερα, μιλώντας για τη χθεσινή πορεία φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ώστε να μην παρακωλυθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, είπε πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν με τον όρο ότι δεν θα παρενοχλείται η λειτουργία της πόλης».

«Οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται. Διότι εάν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, μετά ο καθένας, αφού έχει τη δυνατότητα να μην εφαρμόζει τους νόμους, πηγαίνουμε στο ποιος είναι πιο ισχυρός για να μην εφαρμόζει το νόμο. Αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν είναι σωστό. Στη δημοκρατική οργανωμένη κοινωνία και πολιτεία οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Ο νόμος τι λέει; Ο νόμος λέει, και παρά πολύ σωστά, ότι υπάρχει, το Σύνταγμα το λέει πριν από το νόμο, υπάρχει το δικαίωμα των διαδηλώσεων. Καθένας μπορεί ελεύθερα να κάνει διαδηλώσεις. Όμως οι διαδηλώσεις τους δεν μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο. Άρα, όταν είναι εκατό διακόσιοι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορούν να κλείνουν όλο τον δρόμο. Χθες τι έγινε; Μια πολύ μικρή συγκέντρωση και πορεία και περιορίστηκε στον χώρο που έπρεπε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα απαγόρευσης, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν για ό,τι νομίζουν, είμαστε δημοκρατική χώρα, απλώς η αστυνομία θα πρέπει να φροντίζει την τήρηση του νόμου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρενοχλείται η λειτουργία της πόλης, δεν μπορεί να κλείνει η πόλη από εκατό και διακόσιους ανθρώπους, οι οποίοι ναι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν αλλά σε ένα σχήμα του πεζοδρομίου ή του δρόμου, ανάλογα με το πόσοι είναι», είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9.

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε και την υποστήριξη και συνεργασία του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων.

«Δεν είναι θέματα αυτά για αντιπολίτευση. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πιστέψει ότι η εφαρμογή του νόμου σημαίνει μείωση της δημοκρατίας; Το αντίθετο συμβαίνει. Η δημοκρατία έχει ανάγκη από τάξη, ασφάλεια, γιατί αυτά είναι και οι εγγυητές και της ελευθερίας. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να φροντίζουμε όλο το σύνολο της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας τα δημοκρατικά δικαιώματα ταυτόχρονα την κανονική λειτουργία στην πόλη, την ομαλότητα στην οικονομική και κοινωνική ζωή».

