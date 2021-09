Κοινωνία

Γαλάτσι: Σε άσχημη κατάσταση εντοπίστηκε ο 60χρονος αγνοούμενος

Πού εντοπίστηκε ο άνδρας που αναζητούσαν οι Αρχές από τις 30 Αυγούστου.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 60χρονου από το Γαλάτσι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 30 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια του Μπουγιούρη Γεώργιου, 60 ετών, έληξε σήμερα στις 04/09/2021 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Καθοριστικό ρόλο, στην εύρεση του κύριου Μπουγιούρη, έπαιξε πολίτης που δουλεύει σε περίπτερο στην περιοχή του Γαλατσίου. Ο ευαισθητοποιημένος πολίτης είδε, κατά τις πρωινές ώρες, τον κύριο Μπουγιούρη σε άσχημη κατάσταση και ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ, με το οποίο και διεκομίσθη σε εφημερεύον νοσοκομείο. Ο κύριος Μπουγιούρης θα λάβει όλη την απαραίτητη φροντίδα την οποία και χρειάζεται.

To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μπουγιούρη Γεώργιο και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί".

