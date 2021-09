Αθλητικά

Formula 1 - Κορονοϊός: Θετικός ο Ράικονεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κίμι Ράικονεν δεν θα λάβει μέρος στο γκραν πρι της Ολλανδίας. Ποιος θα τον αντικατστήσει.

Ο Κίμι Ραϊκόνεν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και έτσι δεν θα λάβει μέρος στο γκραν πρι της Ολλανδίας για τη Formula 1, με τον αγώνα να διεξάγεται αύριο (5/9).

Ο Φινλανδός οδηγός της Αlfa Romeo θα αντικατασταθεί από τον Πολωνό, Ρόμπερτ Κουμπίτσα, ο οποίος θα λάβει μέρος τόσο στα κατατακτήρια δοκιμαστικά και στην αυριανή κούρσα στο Ζάντβουρτ.

Ο 42χρονος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την αγωνιστική δράση στο τέλος της σεζόν, «δεν έχει συμπτώματα και το ηθικό του είναι καλό, ενώ απομονώθηκε αμέσως στο ξενοδοχείο του», όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση με τη διευκρίνιση πως «η ομάδα έχει εντοπίσει όλες τις στενές επαφές του και δεν αναμένει περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία τους για το υπόλοιπο μέρος του αγώνα».

Σημειώνεται ότι, στην Ολλανδία η διάρκεια της υποχρεωτικής απομόνωσης μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 5 ημέρες, εάν το άτομο δεν εμφανίσει συμπτώματα και από 7 έως 14 ημέρες εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Στην τελευταία περίπτωση, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν περισσότερα συμπτώματα για 24 ώρες, διευκρινίζει το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος σε σημείωμα της 24ης Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από την Κέρκυρα το Σάββατο (βίντεο)

Βόλος: καταδίκη γιού που γρονθοκόπησε τον πατέρα του

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)