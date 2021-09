Πολιτική

Πλακιωτάκης από Σύμη: Διπλό ευχαριστώ στο Λιμενικό

Διπλό ευχαριστώ στο Λιμενικό για τους ελέγχους και την προστασία των συνόρων από τον Γιάννη Πλακιωτάκη.

Το λιμεναρχείο Σύμης επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Στα στελέχη του Λιμενικού στο Αιγαίο ανήκει και αξίζει ένα διπλό ευχαριστώ.

Πρώτον, γιατί με την υπερπροσπάθεια τους, ημέρα και νύχτα, προστατεύουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα μας. Όπως γνωρίζετε οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί πάνω από 80%.

Δεύτερον, γιατί πέρα από τα πολλά και σημαντικά καθήκοντα τους, ανέλαβαν και πραγματοποίησαν με επιτυχία τους ελέγχους κατά την επιβίβαση των επιβατών, συμβάλλοντας ώστε να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι».