Μεταναστευτικό - Κουρτς: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη στάση της στη φύλαξη των συνόρων της ΕΕ

Η Ελλάδα φυλάσσει καλύτερα απ ό,τι στο παρελθόν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από τις μεταναστευτικές ροές, εκτίμησε ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σ. Κουρτς, κατά την συνάντηση του, στο Βελιγράδι, με τον Αλ. Βούτσιτς.

Την ικανοποίηση του από τον τρόπο που φυλάσσονταν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από την Ελλάδα, εξέφρασε ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς, σε συνέντευξη Τύπου, μετά από την συνάντηση που είχε στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Αφγανιστάν και στο ενδεχόμενο να εκδηλωθεί νέο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη, εκτίμησε ότι δεν θα επαναληφθεί ότι συνέβη το 2015.

«Σήμερα, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αντιμετωπίζονται καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, είναι διαφορετική και η προσέγγιση απ΄ ότι ήταν το 2015, όταν με ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων, οι μετανάστες προωθούνταν μέσω της Ελλάδας σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό άλλαξε, η Ελλάδα πλέον συμβάλει σημαντικά, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες, στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ» ανέφερε ο Σεμπάστιαν Κούρτς. Τόνισε επίσης, πως «άλλαξε και ο τρόπος σκέψης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» και χαρακτήρισε ευτυχές και καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι «η Γερμανία στο μεταξύ αναθεώρησε την στάση της στο μεταναστευτικό». Ο Σεμπάστιαν Κουρτς προέτρεψε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αποτροπής νέων μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι θα έχουν την υποστήριξη και την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αυστριακός καγκελάριος εξέφρασε την άποψη ότι όσοι εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν θα πρέπει να φιλοξενούνται σε γειτονικές χώρες. «Για την ώρα δεν υπάρχουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές, αλλά εάν εκδηλωθούν οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε γειτονικές χώρες και όχι να προωθηθούν προς την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία για την αποτελεσματική διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων ώστε να αποτραπεί η παράνομη μετανάστευση και η διακίνηση ανθρώπων» ανέφερε από το Βελιγράδι, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κούρτς.

