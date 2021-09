Πολιτική

Η Λίβυα ΥΠΕΞ στην Αθήνα - Συνάντηση με Δένδια

Συνάντηση με την Λίβυα ομόλογό του, Νάιλα ελ Μανγκούς, θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Θα υπάρξει κατ' ιδίαν συνάντηση, διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών και στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών θα παραθέσει γεύμα εργασίας.

Οι κοινές δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να λάβουν χώρα στις 16.20.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η ελληνική στήριξη στην Λιβύη, οι διμερείς σχέσεις, στη βάση πάντα του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαιτέρα του Δικαίου της Θάλασσας, οι εξελίξεις στην Λιβύη ενόψει και των προγραμματισμένων εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Λιβύης.

Επίσης, αναμένεται να εξετασθούν οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου.

