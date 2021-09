Κοινωνία

Τουρίστες πνίγηκαν στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με τους τουρίστες που έπεσαν για μπάνιο στην ίδια περιοχή και λίγο αργότερα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τη ζωή τους έχασαν από πνιγμό δύο Βέλγοι τουρίστες, οι οποίοι, παρά την θαλασσοταραχή που επικρατούσε, μπήκαν στη θάλασσα, σε κεντρική παραλία του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, για να κολυμπήσουν. Κολυμβητές αντιλήφθηκαν πως κινδυνεύουν και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για την ανάσυρσή τους από τη θάλασσα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο μεσήλικες άνδρες και τους μετέφεραν σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο τους.

Στο μεταξύ, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, προκάλεσε πτώση και τραυματισμός 50χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, η οποία βρέθηκε στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου Πατσού, για περιπατική εκδρομή. 'Ανδρες της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, προσέγγισαν τη γυναίκα και την μετέφεραν στην έξοδο του φαραγγιού, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλάτσι: Σε άσχημη κατάσταση εντοπίστηκε ο 60χρονος αγνοούμενος

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από την Κέρκυρα το Σάββατο (βίντεο)

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)