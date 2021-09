Οικονομία

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά

Ευθύνες στην κυβέρνηση για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών ρίχνει ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.



Ευθύνες στην κυβέρνηση για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών επιρρίπτει με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκριμένα αναφέρει: «Στις 16 Ιουλίου καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για φαινόμενα αισχροκέρδειας και χειραγώγησης τιμών που προκαλούν εκρηκτικές αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, πρώτες ύλες. Η κυβέρνηση τόσο καιρό κωφεύει. Η εμμονή της στο δόγμα περί αυτορρύθμισης της αγοράς μας στοιχίζει πολύ ακριβά».

16/7 καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση στη #Βουλή για φαινόμενα αισχροκέρδειας και χειραγώγησης τιμών που προκαλούν εκρηκτικές #αυξησεις σε τρόφιμα, ενέργεια, πρώτες ύλες. Η κυβέρνηση τόσο καιρό κωφεύει. Η εμμονή της στο δόγμα περι αυτορρύθμισης της αγοράς μας στοιχίζει πολύ ακριβά

— Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) September 4, 2021

