Κορονοϊός: Πρόστιμα και “λουκέτα” σε επιχειρήσεις

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους άνω των 159.000 ευρώ. Σε πόσες επιχειρήσεις μπήκε "λουκέτο".

Συνολικά 171.750 ελέγχους πραγματοποίησαν χθες οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) και κατέγραψαν 337 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 159.650 ευρώ, ενώ 13 επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε ολιγοήμερη αναστολή της λειτουργίας τους.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (105.436). Οι κυριότερες παραβάσεις ήταν μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/μη τήρηση αποστάσεων και μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

«Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και προσθέτει:«Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές».

