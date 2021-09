Αθλητικά

Ζαγοράκης : Άδικη η απόφαση για τον Άρη – Δεν θα παίξω το ρόλο της Ιφιγένειας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ σχολιάζει την τιμωρία του Άρη μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, στην οποία δηλώνει και τη συμπαράστασή του.

Αντίθετος με την ποινή αφαίρεσης βαθμών που επιβλήθηκε στον Άρη από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, και επικυρώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων, δήλωσε με ανάρτησή του στο facebook ο Θοδωρής Ζαγοράκης.

Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας χαρακτηρίζει την απόφαση «άδικη για το ίδιο το ποδόσφαιρο» και προσθέτει χαρακτηριστικά ότι «... προκαλεί δυσπιστία ως προς τα κίνητρά της». Ξεκαθαρίζει επιπλέον ότι συμπαραστέκεται στην προσπάθεια της «κίτρινης» ΠΑΕ να βρει λύση, χαρακτηρίζει λανθασμένη γενικά την πρακτική αφαίρεσης βαθμών ως ποινή και ζητά να ξεκινήσει συζήτηση για αλλαγή των πειθαρχικών ποινών.

«Πολλοί μπορεί να μιλήσουν για θεσμικό ατόπημα του προέδρου της ΕΠΟ. Το γεγονός ότι παίρνω θέση για μια δικαστική απόφαση. Θα ήταν πιο βολικό να κρυφτώ πίσω από την ιδιότητά μου. Αυτό το κρυφτούλι, όμως, έφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το συνεχίσω», τονίζει ο Θοδωρής Ζαγοράκης και καταλήγει με μία προειδοποίηση: «Δεν πρόκειται να παίξω τον ρόλο της Ιφιγένειας...».

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου της ΕΠΟ:

«Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να κρύβομαι... Ανεξάρτητα από τη θέση, την ιδιότητα ή τις σωματειακές μου προτιμήσεις.

Για αυτό θα είμαι ξεκάθαρος.

Η απόφαση για την επιβολή αφαίρεσης βαθμών στην ΠΑΕ Άρης είναι μια απόφαση άδικη για το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και τη στιγμή που ο Άρης έχει ενισχυθεί αγωνιστικά, είναι λογικό μια τέτοια απόφαση να εγείρει αντιδράσεις και να προκαλεί δυσπιστία ως προς τα κίνητρά της.

Προφανώς και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα γίνουν απολύτως σεβαστές. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω το νομικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Νομικά η απόφαση μπορεί να είναι απολύτως σύννομη και σωστή. Ως πρόεδρος όμως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν μπορώ να αποδεχτώ μια υπόθεση του 2018, η οποία είχε βαλτώσει επί σειρά ετών, να υπονομεύει το πρωτάθλημα του 2021-22.

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασης διεμήνυσα στη διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, ότι συμπαραστέκομαι σε κάθε προσπάθειά της για την εξεύρεση λύσης. Μια λύση θεσμική και νομικά ισχυρή. Τα πυροτεχνήματα και οι αερολογίες σε δημόσιες τοποθετήσεις, όπου ο καθένας τσαλαβουτάει στον δικαιολογημένο θυμό των οπαδών της α΄ ή της β’ ομάδας μόνο κακό κάνουν αυτή τη στιγμή.

Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ως πρώην ποδοσφαιριστής, μου είναι αδιανόητο να δεχτώ τα πρωταθλήματα να κρίνονται έξω από τα γήπεδα. Η πρακτική της αφαίρεσης βαθμών από τις ομάδες είναι μια πρακτική άδικη πρωτίστως για τους παίκτες και τον αγώνα που κάνουν όλη τη χρονιά εντός του γηπέδου. Έχει αποτύχει διαχρονικά, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ως άλλοθι, από τις διοικήσεις των ομάδων για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες και λάθη.

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μια συζήτηση για την αλλαγή των πειθαρχικών ποινών. Η όποια τιμωρία πρέπει να στοχεύει στους πραγματικούς υπαίτιους της όποιας παράβασης και όχι στον αγώνα και την προσπάθεια των παικτών.

Πολλοί μπορεί να μιλήσουν για θεσμικό ατόπημα του προέδρου της ΕΠΟ. Το γεγονός ότι παίρνω θέση για μια δικαστική απόφαση. Θα ήταν πιο βολικό να κρυφτώ πίσω από την ιδιότητά μου. Αυτό το κρυφτούλι, όμως, έφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το συνεχίσω. Δε θα χρησιμοποιήσω το "εργαλείο των ισορροπιών" ως μέσο παραγοντικής επιβίωσής μου στο ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση, το ζύγι πάντα θα γέρνει στο τέλος της ημέρας προς την πλευρά των αρχών και αξιών μου.

Το έκανα και στο παρελθόν. Όσοι νόμιζαν ότι θα πράξω διαφορετικά τώρα, μάλλον έχουν ποντάρει στο λάθος άτομο.

Προς πάσα κατεύθυνση: Δεν πρόκειται να παίξω τον ρόλο της Ιφιγένειας...».

