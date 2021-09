Υγεία - Περιβάλλον

Καρδίτσα: ΕΔΕ για εικονικούς εμβολιασμούς

Παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για το περιστατικό με τους εμβολιασμούς στην Καρδίτσα.

«Αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά επικοινώνησα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ και του ζήτησα να διατάξει ΕΔΕ και να ενημερώσει άμεσα την Εισαγγελία.

Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, μετά το περιστατικό με παρατυπίες που προέκυψαν με εμβολιασμούς πολιτών στο Κέντρο Υγείας «Παλαμάς», στην Καρδίτσα.

ΕΔΕ για το περιστατικό είχε διατάξει ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης.

Το πόρισμα της ΕΔΕ αναμένεται σε περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, φαίνεται να δείχνουν ότι υπάλληλος βεβαίωνε στο σύστημα εικονικούς εμβολιασμούς κατά της Covid19. Oι ίδιες πήγες κάνουν λόγο για πάνω από 40 εικονικούς εμβολιασμούς τον τελευταίο μήνα.

