Μίκης Θεοδωράκης - Δήμος Αθηναίων: Πρόταση για προτομή και ονοματοδοσία δρόμου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας την Κυριακή.



Τοποθέτηση προτομής του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας και το όνομα του να δοθεί σε οδό, προτείνονται μεταξύ άλλων σε ψήφισμα που θα εισηγηθεί για έγκριση στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας την Κυριακή, ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάνης.

Όπως επίσης, ο ίδιος και αντιπροσωπεία του κορυφαίου θεσμικού οργάνου του δήμου να παρευρεθούν στην κηδεία του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ο θάνατος του οποίου έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση.

«Ο μεγάλος δημιουργός τροφοδότησε τον Ελληνισμό και όλον τον κόσμο με την ανυπέρβλητη πνευματική του παραγωγή. Το έργο του, το αυθεντικό ταλέντο του, αλλά και η ίδια του η ζωή αποτελούν για κάθε άνθρωπο ανεκτίμητα εφόδια. Στιγμάτισαν την ελληνική ιστορία και τού απέδωσαν δικαίως μία θέση στην αιωνιότητα. Αγωνιστής και ιδεολόγος, πνευματικός και λαϊκός, έφυγε αφήνοντας πίσω του μία τεράστια παρακαταθήκη. Ένα πολύτιμο δώρο ψυχής για τις επόμενες γενεές. Η μουσική του αλλά και οι ιδέες του, βαθιά ελληνικές, φώτισαν ολόκληρη την οικουμένη», αναφέρεται στο ψήφισμα που θα προταθεί .

