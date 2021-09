Οικονομία

Αυξήσεις τιμών σε 500 είδη πρώτης ανάγκης

Τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης αναμένεται να ανατιμηθούν το επόμενο διάστημα. Σειρά μέτρων θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά φαίνεται πως φέρνουν αυξήσεις-φωτιά στις τιμές πολλών προϊόντων και στη χώρα μας. Τουλάχιστον 500 είδη πρώτης ανάγκης αναμένεται να ανατιμηθούν το επόμενο διάστημα.

Σε πολλά προϊόντα, η αύξηση θα αγγίξει ακόμη και το 25%. Σύμφωνα με την REAL NEWS, ζυμαρικά, χυμοί, παιδικές τροφές, καφές, γάλα και ψωμί, είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα που αναμένεται να πάρουν την ανηφόρα και να βάλουν φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ράλι ανόδου αναμένεται και στην τιμή των καυσίμων πού θα ανεβάσει και το κόστος των μεταφορών σύστημα αυτό με τους καταναλωτές να επωμίζονται στο τέλος το συνολικό κόστος.

Πάντως σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη η αύξηση των προϊόντων προέρχεται από τη διεθνή αύξηση του πληθωρισμού και η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων για την προστασία των καταναλωτών.





