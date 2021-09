Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν poleman στην πατρίδα του

Πρώτος στα δοκιμαστικά του γκραν πρι της Ολλανδίας βγήκε ο Μαξ Φερστάπεν, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Την δεύτερη διαδοχική pole position του, έβδομη εφετινή και συνολικά δέκατη στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (4/9) ο Μαξ Φερστάπεν, στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το ολλανδικό γκραν πρι. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για τον 13ο αγώνα της χρονιάς και θα βρεθεί αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης στην πίστα του Ζάντφορτ.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με Mercedes, ο οποίος ήταν 38 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Φερστάπεν, ενώ από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο Βάλτερι Μπότας με την δεύτερη Mercedes και ο Πιέρ Γκασλί με AlphaTauri.

Υπενθυμίζεται ότι η Φόρμουλα Ένα επιστρέφει φέτος στην πίστα του Ζάντφορτ μετά από 36 χρόνια, καθώς ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος είχε πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σιρκουί το 1985 με νικητή τον Νίκι Λάουντα με McLaren.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο μέρος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών (Q2) διεκόπη δύο φορές, λόγω ατυχημάτων των μονοθεσίων της Williams (σ.σ. η πρώτη κόκκινη σημαία βγήκε για τον Τζορτζ Ράσελ και η δεύτερη για τον Νίκολας Λατίφι), ενώ λόγω της κόκκινης σημαίας αποκλείστηκε στο Q2 ο Λάντο Νόρις με McLaren. Επίσης, ο δεύτερος «πιλότος» της Red Bull, ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες, αποκλείστηκε στο Q1 (σ.σ. κατετάγη 16ος), όπως και ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Aston Martin (17ος), καθώς τα μονοθέσια της Haas παρεμπόδισαν τον Γερμανό στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Άξια αναφοράς η επίδοση του Αντόνιο Τζιοβινάτσι, καθώς ο Ιταλός οδηγός της Alfa Romeo κατετάγη έβδομος, ενώ ο Πολωνός Ρόμπερτ Κούμπιτσα, ο οποίος αντικατέστησε τον Κίμι Ραϊκόνεν που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, κατετάγη στην 18η θέση.

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το ολλανδικό γκραν πρι έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:08.885

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:08.923

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:09.222

4. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:09.478

5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:09.527

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:09.537

7. Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 1:09.590

8. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:09.933

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 1:09.956

10. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 1:10.166

